Трамп заявил о возможном соглашении с Кубой: «Военные нам не понадобятся»

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает договориться с Гаваной без применения американских войск.

Об этом сообщает Reuters.

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Трамп убежден, что США и Куба смогут достичь договоренностей без военного вмешательства.

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«Я бы сказал, что Куба и мы заключим соглашение. Я не думаю, что нам понадобятся военные», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Как отмечает Reuters, администрация Трампа не скрывает, что одной из ее целей является смена правительства Кубы. В начале этого года США ввели нефтяную блокаду, усилив таким образом давление на Гавану.

На фоне Куба столкнулась с дефицитом горючего и перебоями в электроснабжении. Дополнительной проблемой остается устаревшая инфраструктура страны.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся помочь Кубе. По его словам, Вашингтон также хочет открыть Кубу для американцев.

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Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН во вторник американский президент назвал Кубу потерпевшим крах государством и выразил уверенность, что в страну «придет свобода».

Кубинская делегация покинула зал во время выступления Трампа в знак протеста.

Впоследствии министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Он заявил, что Гавана готова к переговорам с США, но не стал напрямую оценивать заявления американского президента.

«Мы открыты для коммерческих и деловых отношений с американскими компаниями, равно как и с любой другой страной», — сказал Родригес.

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В то же время, глава кубинского МИД решительно осудил торговое эмбарго, которое Соединенные Штаты применяют в отношении Кубы.

Экономические ограничения США против Кубы действуют уже более 60 лет. В последнее время администрация Трампа дополнительно усиливает давление на Гавану.

Это происходит на фоне январской военной операции США, в результате которой, как отмечается, от власти в Венесуэле был отстранен диктатор Николас Мадуро.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против Кубы, включив в ограничительный список восьмерых должностных лиц и пять государственных предприятий оборонной отрасли.

Мы ранее информировали, что Куба обвинила США в «геноциде» после того, как почти двое суток жила в темноте.

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