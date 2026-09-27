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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Время на прочтение
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Атака дронов на Киев: россияне попали в офисное здание

После вражеского удара возник пожар — на место прибыли спасатели.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Столица находилась под атакой

Столица находилась под атакой / © Associated Press

Российские кафиры в ночь на 26 сентября атаковали Киев ударными беспилотниками.

О последствиях сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА).

«В Соломенском районе возгорание офисного здания в результате падения БпЛА», — говорится в официальном сообщении КМВА.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и аварийные службы, чтобы локализовать огонь и не допустить распространения его на соседние сооружения.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы зафиксировали попадание в складское здание, после чего вспыхнул пожар.

Также стало известно, что в результате вражеской атаки в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание вражеского БпЛА, а в Святошинском обломки беспилотника упали на территорию заведения дошкольного образования.

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