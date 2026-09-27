Атака дронов на Киев: россияне попали в офисное здание

Столица находилась под атакой / © Associated Press

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Российские кафиры в ночь на 26 сентября атаковали Киев ударными беспилотниками.

О последствиях сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА).

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«В Соломенском районе возгорание офисного здания в результате падения БпЛА», — говорится в официальном сообщении КМВА.

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На место происшествия оперативно прибыли спасатели и аварийные службы, чтобы локализовать огонь и не допустить распространения его на соседние сооружения.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы зафиксировали попадание в складское здание, после чего вспыхнул пожар.

Также стало известно, что в результате вражеской атаки в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание вражеского БпЛА, а в Святошинском обломки беспилотника упали на территорию заведения дошкольного образования.

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