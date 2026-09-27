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Атака дронов на Киев: россияне попали в офисное здание
После вражеского удара возник пожар — на место прибыли спасатели.
Российские кафиры в ночь на 26 сентября атаковали Киев ударными беспилотниками.
О последствиях сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА).
«В Соломенском районе возгорание офисного здания в результате падения БпЛА», — говорится в официальном сообщении КМВА.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и аварийные службы, чтобы локализовать огонь и не допустить распространения его на соседние сооружения.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы зафиксировали попадание в складское здание, после чего вспыхнул пожар.
Также стало известно, что в результате вражеской атаки в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание вражеского БпЛА, а в Святошинском обломки беспилотника упали на территорию заведения дошкольного образования.