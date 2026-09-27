Токсичный имидж Илона Маска разрушает личную жизнь айтишников: что отпугивает женщин

Состоятельные айтишники не могут найти пару / © Фото из открытых источников

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Недавно состоятельные работники технологической сферы из США пожаловались на серьезные проблемы с поиском романтических партнерш из-за негативного имиджа их компаний.

О кризисе в личной жизни технических специалистов пишет Futurism.

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«Иногда люди просто сразу прекращали со мной разговаривать после упоминания моего места работы», — признался 23-летний работник компании Palantir.

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Работа на скандальные корпорации

Сотрудник оборонной компании рассказал, что потенциальные партнерши сразу ставили под сомнение его ценности и даже называли дьяволом. Поэтому парень начал скрывать название работодателя, говоря лишь о сфере искусственного интеллекта, что также часто вызывает негативную реакцию у девушек.

«Если я сразу не говорю, что ненавижу Илона Маска, люди думают, что я консерватор, а это вообще не то, что ценят в Сан-Франциско», — посетовал 29-летний работник Tesla.

Еще десять лет назад работники Кремниевой долины считались странными гениями, вдохновенно работавшими над инновационными и полезными для человечества проектами. Сегодня они воспринимаются как представители неконтролируемой власти, которые разрушают общество токсичными социальными сетями и оставляют обычных людей без работы.

«Раньше работа в технологической сфере больше ассоциировалась с амбициями и интеллектом, а теперь люди связывают крупные корпорации с упадком общества», — отметила известная профессиональная сваха Эми Лоран.

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Токсичное влияние Илона Маска

Современные технологии прочно ассоциируются у общества с тотальным наблюдением, политическими манипуляциями, распространением дезинформации и серьезным имущественным неравенством. Главным олицетворением этого кардинального изменения имиджа американские журналисты называют скандального генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

«Сегодня он известен как приспешник Трампа, расист-конспиролог и человек с жуткой одержимостью оплодотворять женщин», — жестко констатируют авторы публикации.

В свое время этого миллиардера считали эксцентричным визионером и экосознательным создателем электромобилей, однако его нынешние поступки полностью разрушили эту репутацию. Худшим для имиджа обычных разработчиков оказалось то, что большинство из них до сих пор публично не отказались от такого одиозного руководителя.

«Можно ли обвинять женщин в том, что у них такие устойчивые предубеждения в отношении работников этой индустрии?», — риторически подытоживают обозреватели издания.

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Напомним, токсичного руководителя не всегда легко распознать в начале работы, ведь сначала он может казаться чрезвычайно внимательным и дружелюбным. Следует запомнить, после каких его фраз следует немедленно искать новую работу, чтобы уберечь свою психику от разрушительного воздействия.

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