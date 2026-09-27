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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Пожары и погибший: Одесса приходит в себя после удара РФ

На местах продолжается ликвидация последствий обстрела. По последним данным властей, есть погибший.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Одесса пережила атаку

Одесса пережила атаку / © Associated Press

Россия не перестает атаковать Одессу. Под ударом снова оказалась гражданская инфраструктура. Есть погибшие и пострадавшие.

О последствиях атаки 26 сентября сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«До трех возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу вечером, 26 сентября. Один человек, к сожалению, погиб, еще двое получили ранения. На месте идет ликвидация последствий», — отметил он.

Напомним, 26 сентября российский беспилотник попал в строительный гипермаркет «Эпицентр» в Одессе, после чего там начался пожар. В тот момент официальной информации о последствиях удара еще не было.

В этот же день российские войска нанесли удар по другому областному центру — Сумам. Под ударом оказался центр города, россияне применили управляемые авиабомбы. В результате атаки погибли и травмированы.

В ночь на 27 сентября в Киеве россияне ударили по СТО, на месте работали спасатели. По другому адресу обнаружили тело погибшего мужчины.

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