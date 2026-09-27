В Луганске прозвучала серия взрывов после атаки дронов

В Луганске неспокойно / © Associated Press

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Во временно оккупированном Луганске неизвестные дроны совершили атаку на один из объектов оккупантов.

Об этом сообщает мониторинговый паблик Exilenova+.

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По свидетельству местных, на территории военного объекта раздалась серия взрывов.

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«СОУ наносят удары по району бывшего Луганского пограничного отряда в оккупированном Луганске. Зафиксировано более пяти взрывов на территории», — говорится в сообщении.

На этой локации, используемой российскими оккупационными войсками, произошла вторичная детонация.

К моменту публикации подтвержденной информации об атаке нет.

Напомним, в Луганске прогремела серия взрывов вечером 24 сентября. В городе загорелись масштабные пожары. Кроме военного объекта, сильный пожар вспыхнул в одном из торговых центров города.

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