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- Украина
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В Луганске прозвучала серия взрывов после атаки дронов
Сообщается, что на территории военного объекта раздалась серия взрывов. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Во временно оккупированном Луганске неизвестные дроны совершили атаку на один из объектов оккупантов.
Об этом сообщает мониторинговый паблик Exilenova+.
По свидетельству местных, на территории военного объекта раздалась серия взрывов.
«СОУ наносят удары по району бывшего Луганского пограничного отряда в оккупированном Луганске. Зафиксировано более пяти взрывов на территории», — говорится в сообщении.
На этой локации, используемой российскими оккупационными войсками, произошла вторичная детонация.
К моменту публикации подтвержденной информации об атаке нет.
Напомним, в Луганске прогремела серия взрывов вечером 24 сентября. В городе загорелись масштабные пожары. Кроме военного объекта, сильный пожар вспыхнул в одном из торговых центров города.