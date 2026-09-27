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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Время на прочтение
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В Луганске прозвучала серия взрывов после атаки дронов

Сообщается, что на территории военного объекта раздалась серия взрывов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Луганске неспокойно

В Луганске неспокойно / © Associated Press

Во временно оккупированном Луганске неизвестные дроны совершили атаку на один из объектов оккупантов.

Об этом сообщает мониторинговый паблик Exilenova+.

По свидетельству местных, на территории военного объекта раздалась серия взрывов.

«СОУ наносят удары по району бывшего Луганского пограничного отряда в оккупированном Луганске. Зафиксировано более пяти взрывов на территории», — говорится в сообщении.

На этой локации, используемой российскими оккупационными войсками, произошла вторичная детонация.

К моменту публикации подтвержденной информации об атаке нет.

Напомним, в Луганске прогремела серия взрывов вечером 24 сентября. В городе загорелись масштабные пожары. Кроме военного объекта, сильный пожар вспыхнул в одном из торговых центров города.

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