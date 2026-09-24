В Луганске после взрывов вспыхнул логистический хаб РФ: что известно (фото, видео)

Атака на Луганск 24 сентября

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Во временно оккупированном Луганске раздалась серия взрывов ввечером 24 сентярбря. В городе вспыхнули масштабные пожары.

О последствиях атаки сообщает ресурс Exilenova+.

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Взрывы в Луганске — что известно

По данным источника, в городе зафиксировано попадание в логистический узел вооруженных сил РФ, охваченный огнем. Также поступает информация о прилетах в других локациях Луганска.

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Кроме военного объекта, сильный пожар разгорелся в одном из торговых центров города. Отмечается, что здание интенсивно горит сразу в двух местах и, по предварительным оценкам, может выгореть дотла.

Партизаны по движению «АТЕШ» также подтвердили атаку, сообщив о более пяти взрывах и заметном пожаре в городе.

В Луганске горит логистический хаб РФ — фото, видео

Атака на Луганск 24 сентября

Атака на Луганск 24 сентября

Атака на Луганск 24 сентября

Атака на Луганск 24 сентября

Атака на Луганськ 24 вересня

Атака на Луганськ 24 вересня

Война в Украине — последние новости

Напомним, утром 24 сентября российские войска нанесли удар по агропредприятию в селе Старая Гнилица Чугуевского района Харьковской области.

Ранее мы писали, что российская армия с утра атакует Украину дронами. Под ударом находится мероприятие Украины. В частности, в Хмельницком и Ровно произошли взрывы. Есть попадания.

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