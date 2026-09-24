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В Луганске после взрывов вспыхнул логистический хаб РФ: что известно (фото, видео)
В Луганске прогремели более пяти взрывов. Город охватили пожары.
Во временно оккупированном Луганске раздалась серия взрывов ввечером 24 сентярбря. В городе вспыхнули масштабные пожары.
О последствиях атаки сообщает ресурс Exilenova+.
Взрывы в Луганске — что известно
По данным источника, в городе зафиксировано попадание в логистический узел вооруженных сил РФ, охваченный огнем. Также поступает информация о прилетах в других локациях Луганска.
Кроме военного объекта, сильный пожар разгорелся в одном из торговых центров города. Отмечается, что здание интенсивно горит сразу в двух местах и, по предварительным оценкам, может выгореть дотла.
Партизаны по движению «АТЕШ» также подтвердили атаку, сообщив о более пяти взрывах и заметном пожаре в городе.
В Луганске горит логистический хаб РФ — фото, видео
Война в Украине — последние новости
Напомним, утром 24 сентября российские войска нанесли удар по агропредприятию в селе Старая Гнилица Чугуевского района Харьковской области.
Ранее мы писали, что российская армия с утра атакует Украину дронами. Под ударом находится мероприятие Украины. В частности, в Хмельницком и Ровно произошли взрывы. Есть попадания.