Сикорский пригрозил России после нарушения воздушного пространства Польши: что заявил

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал РФ принести извинения за нарушение ее вертолетом Ми-8 воздушного пространства Польши.

Об этом Сикорский заявил после выступления в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Gazeta.pl.

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После выступления в ООН глава польского МИД прокомментировал инцидент с российским вертолетом Ми-8. По его словам, подобные ситуации могут происходить между соседними государствами.

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«Как я уже говорил во время одного из предыдущих выступлений, если российская сторона скажет: „Простите, пилот ошибся“, мы не будем делать по этому великому делу. Но тот, кто допустил ошибку, должен признать свою вину», — сказал Сикорский.

В то же время министр ответил на вопрос о возможности сбивания российских самолетов. По его словам, соответствующие решения находятся в компетенции военного командования.

«Если наше командование Воздушных сил, оперативный командующий признают, что это было намеренно и представляет угрозу имуществу или даже здоровью и жизни наших граждан, то наша Конституция четко определяет: Войско Польское защищает родину», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Польше зафиксировали нарушение воздушного пространства российским вертолетом Ми-8 возле граничащего с Калининградской областью населенного пункта Браннево.

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Мы ранее информировали, что в ISW заявили, что залет российского Ми-8 в Польшу является частью подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО.

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