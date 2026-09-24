Ночной въезд из Германии и нож из кухни: все подробности нападения украинца на монастырь в Польше

Фото: GAZETA JAROSŁAWSKA

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В четверг, 24 сентября, в Польше, вблизи украинской границы произошел кровавый инцидент, который возмутил информпространство обеих стран — в польском городе Ярослав (Подкарпатское воеводство) 31-летний гражданин Украины совершил вооруженное нападение с кухонным ножом на территории аббатства сестер-сестер. В результате резни погиб один из священнослужителей, еще 4 человек получили ранения, из них один священник находится в критическом состоянии.

ТСН. ua собрал все, что известно об этой трагедии.

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Украинец напал на священника и прихожан

Трагедия произошла в четверг утром в бенедиктинском монастыре по улице Бенедиктинской в Ярославе.

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«Около 9:30 утра 31-летний мужчина проник в аббатство и напал на духовенство с ножом. В результате нападения один человек (мужчина) погиб и четверо получили ранения — трое мужчин и женщина», — сообщила полиция Ярослава.

«Гражданин Украины был немедленно задержан полицией после нападения на пятерых человек. Службы расследуют мотивы и обстоятельства инцидента», — написал министр внутренних дел Марцин Кервинский.

Жертвой стал священник, пытаясь остановить его.

По словам польских правоохранителей, для убийства преступник использовал нож, который взял из кухни аббатства.

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Что известно о раненых

«Что касается пострадавших, это четверо мужчин и одна женщина. Нам уже известно, что трое из них — священнослужители. Двое — миряне. У нас уже есть подтвержденная информация о смерти одного человека», — сказала Божена Гараш-Волошин из уездной прокуратуры в Перемышле, передает Тvn24.pl.

Она добавила, что «два человека в медицинском центре в Ярославе находятся в состоянии угрозы жизни».

Шокирующие свидетельства очевидцев

«Первое нападение произошло в кафе. Кто-то убежал, пытаясь закрыть дверь церкви, поэтому он прошел через другую дверь. Находившийся там священник напал на него, пытаясь остановить, и когда он упал, тот снова ударил его ножом… Он ударил его ножом и этот священник мертв», — рассказала монахиня, настоятельница монастыря Барбара Дендор, передает «Польское радио 24».

«Мужчина, который ворвался с ножом, просто начал убивать…» — добавила отчаявшаяся женщина. Настоятельница бенедиктинских сестер в Ярославе призналась, что никогда раньше не встречала нападающего.

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Сестра Барбара Дендор рассказала, что территория аббатства открыта, и каждый может войти. Она заявила, что не знает, почему нападающий пришел в монастырь. Она подчеркнула, что не помнит никаких подобных нападений.

«Сегодня, насколько я знаю, все началось со словесной агрессии нападающего. После обмена словами начались действия», — добавила настоятельница.

«Нам известно, что отец Станислав мертв, а отец Марек в тяжелом состоянии», — отметила она.

Настоятельница монастыря обратила внимание, что среди пострадавших есть не только духовенство, но и миряне.

«Это событие произошло в Центре формирования христианской культуры и непосредственно не касалось сестер, но мы как одна семья, и нам это очень больно. Я не видела этого события, но по рассказам знаю, что произошло. Из уст молодежи я слышала, что „это какой-то сумасшедший!“, — добавила сестра Барбара.

Жители Ярослава говорят о «неблагодарных» украинцах

Жители Ярослава явно возмущены нападением.

«Это огромная трагедия. Это наше убежище, оазис покоя. В конце концов это реколлекционный центр», — сказала одна из жительниц. Она вспомнила, что когда началась война, монастырь был переполнен украинцами. «Настоятель помогал им, а сегодня кто-то из Украины напал на него. Невероятная трагедия», — сказала Уршула.

Другой житель Ярослава также заявил о «неблагодарности» украинцев.

«Это была „жестокость в святом месте“. Отец-ректор этого центра был невероятно предан и доброжелателен ко всем, независимо от вероисповедания или происхождения. Он приветствовал, кормил и предоставлял убежище, особенно в 2022 году. Когда вспыхнула война, Россия вторглась в Украину, и многие украинцы нашли здесь убежище. Для нас, жителей Ярослава, это невероятный шок, что такое событие произошло именно здесь», — подчеркнул он.

Новые детали от польской прокуратуры: непонятный маршрут украинца

Прокуратура Польши расследует обстоятельства нападения с ножом, произошедшего в четверг в бенедиктинском аббатстве в Ярославе. По данным следствия, 31-летний украинец ночью въехал в Польшу из Германии и направлялся к пограничному переходу с Украиной, но не пересек границу. Непонятно, как он попал в аббатство и каковы его мотивы.

«Мы уже подтвердили, что это гражданин Украины, который сегодня ночью въехал в Польшу из Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчево, но не пересек там границу. Мы пока не знаем, как он попал сюда, в бенедиктинское аббатство в Ярославе», — сказала спикер прокуратуры в Перемышле.

Спикер также спросили, может ли она подтвердить сообщение свидетелей о том, что мужчина пытался попасть в центр для беженцев. «Нет, у нас нет такой информации», — ответила она.

Она отметила, что арест произошел на территории аббатства. У мужчины взяли образец крови, который будет проверен на содержание наркотиков и алкоголя.

На инцидент отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован нападением украинца на монастырь в польском Ярославе. Он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Виновный в этом зле должен понести полную ответственность по закону. Рассчитываем на скорейшее и тщательное расследование всех обстоятельств. Больно, что люди способны на столь ужасные преступления. Правосудие должно одержать верх», — добавил глава государства.

Посольство Украины в Польше также осудило это нападение.

Польские политики возмущены

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что «преступник — гражданин Украины — будет наказан с полной строгостью польского закона».

Президент Польши Кароль Навроцкий резко заявил, что «нападение требует решительного ответа со стороны государства».

Он подчеркнул, что «перед лицом таких действий государство должно быть сильным, действовать быстро и безжалостно, обеспечивая исполнение закона». «Принципы и ценности нашего сообщества должны уважаться всеми проживающими в нашей стране», — добавил он.

«Выражаю самые искренние соболезнования семье жертвы и желаю раненым скорейшего выздоровления. Ожидаю немедленного и тщательного расследования и сурового наказания для украинца, совершившего эти преступления. Не может быть никакого снисхождения или уступок перед лицом жестокого насилия. Государство должно действовать решительно, и безопасность польских граждан должна быть абсолютным приоритетом. Польша должна оставаться в безопасности!» — пригрозил Матеуш Моравецкий, депутат Сейма и бывший польский премьер.

Другой депутат требует даже вызвать украинского посла.

«Выражаю соболезнования семье и близким жертвы. Молюсь о пострадавших. По данным полиции, арестованный преступник — 31-летний гражданин Украины. Ожидаю скорейшего расследования и сурового наказания. Министерство иностранных дел должно вызвать посла Украины, а украинская сторона должна предоставить польским службам полную информацию о прошлом преступника», — сказал депутат Сейма Марцин Горала.

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