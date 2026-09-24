Виталина Библив впервые рассказала о своей свадьбе — муж просто сказал: "Поехали"

Виталина Библив с мужем и собакой / © instagram.com/vitalinabibliv

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Украинская актриса Виталина Библив впервые рассказала, как вышла замуж за своего возлюбленного Владимира и почему их свадьба прошла без белого платья и пышного торжества.

Артистка призналась, что никогда не мечтала о классической свадьбе. Она представляла этот день совсем по-другому. Более того, Библив шутила, что ее свадьба обязательно должна быть смешной. В конце концов, так и случилось, но даже она не ожидала, насколько спонтанным окажется этот важный момент. Однажды утром муж просто предложил ей поехать с ним. Куда именно — Виталина даже не спросила.

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«Я всегда шутила, что если у меня будет свадьба, то она будет смешной. Это будет кукла на капоте, вот все, что было некрасивого на свадьбах. Я бы все это просто простебала — лебедей на видео, мужа на руках. Я никогда не мечтала надеть белое платье, вот это — лебеди, эти голуби летают, дорожка», — вспомнила актриса в интервью Мирославе Мандзюк.

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Виталина Библив / © скриншот с видео

По словам Библив, однажды ее муж Владимир сказал: «Поехали». Они отправились в ЗАГС, где муж сообщил, что они сейчас просто распишутся — и на этом все. Актриса согласилась, ведь заранее решила, что не хочет устраивать пышное торжество во время войны. Она подчеркнула, что это ее личное решение и каждый сам определяет, как переживать такие моменты.

«Однажды мы проснулись, и муж говорит: "Поехали". Я даже не спросила куда. Говорю: "Поехали". Приезжаем в ЗАГС. Он говорит: "Сейчас распишемся и все". Я говорю: "Хорошо". Потому что я говорила, что не хочу никаких этих… Во-первых, война — не время для этого. Я для себя приняла решение, что никаких пышных торжеств не будет, пока мы не победим», — поделилась Виталина.

Впрочем, даже тихо оформить брак супругам не удалось. Когда они пришли забирать документы, сотрудницы ЗАГСа уже ждали их с небольшим сюрпризом. В помещении устроили символическое поздравление с шампанским. А сама невеста была одета совсем не так, как на свадебных фотосессиях — на ней была футболка с изображением Леси Украинки и юбка, а ее муж надел рубашку и джинсы.

«Просто на мне была футболка с Лесей Украинкой, юбка, а муж тоже был в рубашке и джинсах. Но это было так мило. Мы периодически пересматриваем это видео», — рассказала актриса.

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Виталина Библив / © скриншот с видео

Кстати, обручальное кольцо у супругов все-таки было заранее. Библив объяснила, что они купили его еще раньше, а Владимир сказал: «Пусть будет». А вот фамилию после свадьбы актриса не меняла.

Сейчас Виталина и Владимир также задумываются о венчании. Актриса призналась, что для нее это особый шаг, ведь она воспринимает его как решение на всю жизнь. В то же время Библив называет себя однолюбом и говорит, что хотела бы пройти эту церемонию именно с мужчиной, которого любит.

Напомним, недавно певица SWOIIA, известная как Ассоль, тайно вышла замуж. Звезда опубликовала романтические фото с обручальными кольцами.

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