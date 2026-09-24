Гарик Кричевский раскрыл, где сейчас его дети: дочь получила новое гражданство, а сын — студент

Гарик Кричевский / © instagram.com/garikkrichevskyi

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Знаменитый украинский шансонье Гарик Кричевский впервые за долгое время рассказал о детях.

Так, звезда вместе с женой Анжелой Кричевской в браке уже более 30 лет. Во время войны супруги живут в Киеве. Они воспитывают двоих детей — Викторию и Даниэля.

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Гарик рассказал, что сейчас его старшая дочь находится в Германии, куда эмигрировала в начале полномасштабного вторжения. Более того, звездный отец признается, что Виктория уже владелица немецкого гражданства.

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За границей 29-летняя девушка работает в медицинской сфере и строит личную жизнь. Однако, как признается Кричевский, время от времени его дочь наведывается в Украину и чувствует себя здесь очень счастливо. К тому же вместе с отцом она выходит на сцену.

Гарик Кричевский с дочерью / © instagram.com/garikkrichevskyi

«Я получил в Германии ВНЖ, а дочь — гражданка. Сейчас она со мной здесь (в Украине — прим. ред.). Она взяла отпуск. И когда она приезжает в Украину, то взрывы, ракеты или “Шахеды” — ничего ее не пугает. У нее улыбка, потому что она дома. Я говорил ей, что „у тебя же муж там, привыкай к Европе“. А она: „Папа, Украина — это мое“», — поделился артист в интервью Славе Демину.

Тем временем 22-летний сын Кричевского остается в Украине. Сейчас он получает медицинское образование. По мнению его звездного отца, в будущем по необходимости он может стать достойным военным медиком.

«Сын сейчас учится в Украине. Он врач, в этом году окончил Богомольца. После интернатуры и остального, может быть, он будет здесь. Думаю, военным врачом он не сможет быть. Но мне кажется, что все это закончится к тому времени», — добавил Гарик.

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Гарик Кричевский с сыном / © instagram.com/garikkrichevskyi

К тому же звезда заинтриговал наличием и внебрачных детей. Кричевский придал свою бурную молодость еще до брака и признался, что было не менее пяти случаев, когда он давал любовницам деньги на аборты. Но сейчас убежден, что если по ДНК-тесту найдутся его биологические дети, то они были бы «сразу в семье». Но потом все же уточнил, что это «нереально» и только фантазия.

Напомним, недавно у звезды «Сумерек» Тейлора Лотнера родилась первенца. Он с женой уже показал первое фото дочери и раскрыл ее имя.

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