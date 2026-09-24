Мозг меняется дважды за жизнь: что происходит в 24 и 60 лет

Мозг меняется в 24 и 60 лет / © pexels.com

Реклама

Человеческий мозг кардинально переключает «передачи» дважды в течение жизни — сначала в 24 года, а затем в 60. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, в рамках которого ученые изучили более 1,3 миллиона нервных клеток от доноров возрастом от младенцев до 97 лет. Ученые хотели создать подробную карту префронтальной коры — участка, который отвечает за принятие решений и формирование воспоминаний.

Об этом сообщает Daily Mail.

Реклама

Мозг человека дважды за жизнь «переключается»: что это значит

Исследователи выяснили, что нейронная система проходит два ключевых этапа перестройки: первый приходится на 24 года, когда мозг достигает зрелости, а второй — на 60 лет, когда возрастные изменения становятся очень заметными.

Реклама

«Эта карта является важным источником информации для понимания процесса здорового старения мозга на молекулярном уровне», — говорит доктор Киран Гирдхар из Медицинской школы Айкана.

Согласно выводам ученых, в детстве и в подростковом возрасте соотношение разных типов клеток стремительно меняется — мозг активно формирует новые связи и перестраивается. Но ориентировочно в 24 года наступает неожиданная точка, когда темпы трансформаций резко снижаются. С этого момента префронтальная кора находится в состоянии относительной стабильности вплоть до достижения 60-летнего возраста.

После этого клетки, отвечающие за поддержку и защиту мозга, снова резко повышают свою активность.

В ходе последнего исследования ученые проанализировали гены внутри клеток, отобранных на разных этапах жизни человека. Благодаря исследованию молекул РНК удалось установить, какие конкретно гены остаются активными и чем заняты клетки в тот либо другой период.

Реклама

Им удалось узнать, что от 0 до 24 лет происходит стремительная клеточная перестройка, а соотношение типов клеток быстро меняется на фоне формирования новых связей.

В период с 24 до 60 лет в человеческом мозге длится этап стабильности и его структура остается практически неизменной. В этом возрасте функционирование клеток подчиняется четкому 24-часовому графику.

Что происходит с мозгом после 60 лет

После 60 лет продолжаются молекулярные трансформации на уровне отдельных клеток из-за проявления возрастных процессов. Клетки начинают более активно ремонтировать повреждения и поддерживать жизнедеятельность мозга.

Также удалось выяснить, что меняется не только анатомическая структура, но и функционал мозга, прежде всего, его внутренние часы. У молодых людей нейроны, ответственные за планирование, память и принятие решений, работают по четкому 24-часовому расписанию. Их активность предусмотрительно растет в определенные часы дня и ночи, но после наступления 60 лет этот ритм начинает разрушаться.

Реклама

«После 60 лет нейрональные ритмы по большей части исчезают, вместо этого иммунные клетки мозга получают новую ритмичную активность, связанную с клеточным стрессом и воспалением. Мозг не просто прекращает отслеживать время — он меняет объект этого отслеживания», — объясняет доктор Гирдхар.

Иммунные клетки и клетки, изолирующие нервные волокна, вечером могут начинать работать значительно активнее, утилизировать поврежденные белки.

Эти исследования позволяют более основательно определять причины того, почему некоторые пациенты с болезнью Альцгеймера сохраняют когнитивные способности, несмотря на наличие выраженных патологических изменений в тканях. Как выяснилось, даже при высокой концентрации токсичного белка тау некоторые люди имеют особенности функционирования нейронов и защитных клеток в условиях стресса.

Эти отличия помогают ключевым нервным клеткам выживать при поражении, что объясняет стойкость некоторых людей перед деменцией.

Человеческий мозг: последние новости

Напомним, что для правильной работы мозга, памяти и нервной системы важно соблюдать сбалансированное и разнообразное питание, хотя пища не заменяет сон, отдых или лечение. Поддержать организм помогают доступные продукты: жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь, сардины) как источник омега-3, грецкие орехи, богатые ненасыщенными жирами и белком, а также яйца, желтки которых содержат важный холин.

Кроме этого, в рацион стоит включать свежие или замороженные ягоды — чернику, голубику, смородину, клубнику, которые содержат полифенольные соединения, и разнообразную зелень — шпинат, рукколу, салат, петрушку.

Хотя еда не способна заменить специальные препараты, назначенные врачом в случае подтвержденных дефицитов, для большинства людей ежедневный сбалансированный рацион позволяет получать значительную часть необходимых питательных веществ без надобности в дорогих добавках.

Новости партнеров

Новости партнеров