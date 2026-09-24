Мобилизация хасида из Израиля в Украине: Лубинец рассказал, что на самом деле произошло с мужчиной

Дмитрий Лубинец

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В Сети появилась информация о мужчине, который после пересечения украинской границы оказался в воинской части. Из-за этого возникли предположения, что его могли мобилизовать непосредственно на пункте пропуска.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это не соответствует действительности.

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По его словам, после появления информации о ситуации к нему стали обращаться журналисты. Омбудсмен сообщил, что ему удалось выяснить обстоятельства.

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У мужчины было два гражданства

Как рассказал Лубинец, во время пересечения границы мужчина предъявил паспорт гражданина Израиля. В то же время проверка показала, что у него также есть гражданство Украины.

После установления украинского гражданства и наличия соответствующих сведений в воинском учете мужчину передали представителям Национальной полиции Украины.

«Поэтому утверждение о том, что иностранный гражданин мобилизован непосредственно на пункте пропуска, не соответствует действительности», — подчеркнул Лубинец.

Таким образом, по информации омбудсмена, речь не идет о мобилизации иностранного гражданина непосредственно на границе, поскольку во время проверки было установлено и его украинское гражданство.

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Лубинец также опроверг информацию о шести детях

Отдельно омбудсмен опроверг сообщение о том, что мужчина якобы является отцом шести детей.

«Не соответствует действительности и информация о том, что мужчина является отцом шести детей. По имеющейся информации, у него одна дочь. Еще двое детей — дети его супруги, проживающей в Израиле», — сообщил Лубинец.

Он призвал не делать преждевременных выводов по этой ситуации.

«На данный момент важно отделять факты от предположений и не делать преждевременных выводов», — отметил омбудсмен.

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По его словам, он продолжает следить за ситуацией.

«Моя позиция неизменна: любые действия государственных органов, в частности, во время мобилизации, должны происходить исключительно в рамках закона и с соблюдением прав человека», — подчеркнул Лубинец.

Что известно о мобилизации в Украине хасида с двойным гражданством

Ионатан Карлинский проживает в Бейтар-Илите и является гражданином Израиля. Поскольку Карлинский родился в Украине, согласно украинскому законодательству, он подлежит мобилизации. Таким образом Карлинский готовится к службе медиком в Вооруженных силах Украины.

Ранее говорилось, что он будет служить на тыловой базе в нескольких десятках километров от линии боев, где будет работать врачом.

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