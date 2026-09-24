Мобілізація хасида з Ізраїлю в Україні: Лубінець розповів, що насправді сталося з чоловіком

Дмитро Лубінець

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У Мережі з’явилася інформація про чоловіка, який після перетину українського кордону опинився у військовій частині. Через це виникли припущення, що його могли мобілізувати безпосередньо на пункті пропуску.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що це не відповідає дійсності.

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За його словами, після появи інформації про ситуацію до нього почали звертатися журналісти. Омбудсмен повідомив, що йому вдалося з’ясувати обставини.

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Чоловік мав два громадянства

Як розповів Лубінець, під час перетину кордону чоловік пред’явив паспорт громадянина Ізраїлю. Водночас перевірка показала, що він також має громадянство України.

Після встановлення українського громадянства та наявності відповідних відомостей у військовому обліку чоловіка передали представникам Національної поліції України.

«Тож твердження про те, що іноземного громадянина мобілізували безпосередньо на пункті пропуску, не відповідає дійсності», — наголосив Лубінець.

Таким чином, за інформацією омбудсмена, йдеться не про мобілізацію іноземного громадянина безпосередньо на кордоні, оскільки під час перевірки було встановлено і його українське громадянство.

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Лубінець також спростував інформацію про шістьох дітей

Окремо омбудсмен спростував повідомлення про те, що чоловік нібито є батьком шістьох дітей.

«Не відповідає дійсності й інформація про те, що чоловік є батьком шістьох дітей. За наявною інформацією, він має одну доньку. Ще двоє дітей — діти його дружини, яка проживає в Ізраїлі», — повідомив Лубінець.

Він закликав не робити передчасних висновків щодо цієї ситуації.

«Наразі важливо відділяти факти від припущень і не робити передчасних висновків», — зазначив омбудсмен.

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За його словами, він продовжує стежити за ситуацією.

«Моя позиція незмінна: будь-які дії державних органів, зокрема під час мобілізації, мають відбуватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини», — наголосив Лубінець.

Що відомо про мобілізацію в Україні хасида з подвійним громадянством

Йонатан Карлінський проживає в Бейтар-Іліті та є громадянином Ізраїлю. Оскільки Карлінський народився в Україні, відповідно до українського законодавства, він підлягає мобілізації. Тож Йонатан Карлінський готується до служби медиком у Збройних силах України.

Раніше йшлося, що служитиме він на тиловій базі за кілька десятків кілометрів від лінії боїв, де працюватиме лікарем.

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