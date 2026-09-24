Як закрити перець з медом на зиму: три перевірені рецепти

Перець на зиму з медом

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Солодкий перець у медовому маринаді — одна з тих зимових заготівель, яка поєднує приємну солодкість, легку кислинку та виразний аромат спецій. Залежно від рецепта перець можна зробити більш солодким, пряним або пікантним, а також обрати спосіб із додатковою стерилізацією банок чи без неї.

Нижче — три різні рецепти: на 5 кг перцю, на 3 кг і варіант без стерилізації вже наповнених банок.

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Перець з медом на зиму на 5 кг

Цей варіант підійде тим, хто заготовляє одразу велику кількість перцю. У маринаді використовуються одночасно мед і цукор, тому смак виходить м’яким і збалансованим.

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Інгредієнти:

5 кг солодкого перцю;

1 л води;

200 мл 9% оцту;

200 г цукру;

2 ст. л. солі без гірки;

½ склянки олії;

2 ст. л. меду.

Як приготувати:

Перець потрібно добре помити, видалити плодоніжки та насіння, а м’якоть нарізати великими шматочками.

Підготовлений перець опускають у киплячу воду приблизно на дві хвилини. Після цього його відкидають на друшляк і охолоджують.

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Для маринаду відмірюють 1 л води, додають оцет, цукор, сіль, олію та мед. Суміш доводять до кипіння.

Перець щільно розкладають у чисті банки й заливають гарячим маринадом. Банки накривають кришками та стерилізують приблизно 10–15 хвилин, після чого герметично закривають.

Перець з медом на зиму на 3 кг

Цей рецепт відрізняється більш насиченим медовим смаком і ароматом спецій. До маринаду додають духмяний перець, гвоздику та лавровий лист.

Інгредієнти:

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3 кг солодкого перцю;

1 склянка рафінованої соняшникової олії;

1 л води;

2 ст. л. кам’яної солі;

150 мл 9% оцту;

1 склянка меду;

20 горошин духмяного перцю;

5 бутонів гвоздики;

3 лаврові листки.

Приготування перцю з медом:

Перець очищають від насіння та плодоніжок і розрізають кожен плід приблизно на чотири частини.

У великій каструлі змішують воду, олію, мед, сіль, лавровий лист, гвоздику та духмяний перець. Маринад доводять до кипіння та проварюють приблизно 2–3 хвилини. Після цього вливають оцет.

Половину підготовленого перцю кладуть у киплячий маринад. Після повторного закипання його варять приблизно три хвилини на невеликому вогні.

Готовий перець перекладають у стерилізовані банки. Потім таким самим способом готують другу частину.

Банки заповнюють гарячим маринадом, ставлять у каструлю з теплою водою приблизно до «плічок» і після закипання стерилізують 7–10 хвилин.

Після цього банки закручують, перевертають і залишають охолоджуватися.

Маринований перець з медом без стерилізації

Якщо не хочеться додатково стерилізувати вже наповнені банки, можна скористатися іншим способом. У цьому разі самі банки та кришки потрібно заздалегідь простерилізувати, а перець проварити безпосередньо в маринаді.

Для перцю в медовому маринаді на три банки по 500 мл знадобляться:

1–1,2 кг солодкого перцю;

3–4 зубчики часнику;

400 мл води;

100 г меду;

100 мл олії;

50 мл 9% оцту;

1 ст. л. солі;

2–3 лаврові листки;

4–5 горошин духмяного перцю.

Як приготувати:

Перець миють, очищають від насіння та розрізають кожен плід на 4–6 частин. Часник очищають.

У каструлю наливають воду, додають олію, оцет, мед, сіль, лавровий лист і духмяний перець. Маринад доводять до кипіння.

У киплячу рідину викладають перець, накривають каструлю кришкою та готують на середньому вогні приблизно 10–15 хвилин. Перець має стати м’якшим і пластичним, але не розваритися.

На дно стерилізованих банок кладуть часник, потім щільно викладають гарячий перець.

Банки заливають киплячим маринадом до самого верху та одразу закривають стерилізованими кришками.

Після цього банки перевертають і залишають до повного охолодження.

Чим відрізняються ці три рецепти перцю з медом

Рецепт на 5 кг передбачає використання і меду, і цукру, тому маринад має виразний солодкуватий смак. Водночас оцет і сіль врівноважують солодкість, надаючи перцю характерного кисло-солодкого смаку.

У рецепті на 3 кг перцю цукор не використовується — солодкість маринаду забезпечує мед. Гвоздика, лавровий лист і духмяний перець додають заготівлі пряного аромату.

Третій спосіб відрізняється технологією, перець довше проварюють безпосередньо в маринаді, після чого гарячим розкладають у стерилізовані банки. Додатково стерилізувати вже заповнені банки не потрібно.

Усі три варіанти дозволяють отримати ароматний солодко-кислий перець, який узимку можна подавати як окрему закуску, додавати до м’ясних страв, картоплі або використовувати як яскраве доповнення до святкового столу.

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