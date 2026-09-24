- Дата публікації
-
- Категорія
- Підбірки рецептів
- Кількість переглядів
- 611
- Час на прочитання
- 3 хв
Як закрити перець з медом на зиму: три перевірені рецепти
Три способи закрити перець з медом на зиму
Солодкий перець у медовому маринаді — одна з тих зимових заготівель, яка поєднує приємну солодкість, легку кислинку та виразний аромат спецій. Залежно від рецепта перець можна зробити більш солодким, пряним або пікантним, а також обрати спосіб із додатковою стерилізацією банок чи без неї.
Нижче — три різні рецепти: на 5 кг перцю, на 3 кг і варіант без стерилізації вже наповнених банок.
Перець з медом на зиму на 5 кг
Цей варіант підійде тим, хто заготовляє одразу велику кількість перцю. У маринаді використовуються одночасно мед і цукор, тому смак виходить м’яким і збалансованим.
Інгредієнти:
5 кг солодкого перцю;
1 л води;
200 мл 9% оцту;
200 г цукру;
2 ст. л. солі без гірки;
½ склянки олії;
2 ст. л. меду.
Як приготувати:
Перець потрібно добре помити, видалити плодоніжки та насіння, а м’якоть нарізати великими шматочками.
Підготовлений перець опускають у киплячу воду приблизно на дві хвилини. Після цього його відкидають на друшляк і охолоджують.
Для маринаду відмірюють 1 л води, додають оцет, цукор, сіль, олію та мед. Суміш доводять до кипіння.
Перець щільно розкладають у чисті банки й заливають гарячим маринадом. Банки накривають кришками та стерилізують приблизно 10–15 хвилин, після чого герметично закривають.
Перець з медом на зиму на 3 кг
Цей рецепт відрізняється більш насиченим медовим смаком і ароматом спецій. До маринаду додають духмяний перець, гвоздику та лавровий лист.
Інгредієнти:
3 кг солодкого перцю;
1 склянка рафінованої соняшникової олії;
1 л води;
2 ст. л. кам’яної солі;
150 мл 9% оцту;
1 склянка меду;
20 горошин духмяного перцю;
5 бутонів гвоздики;
3 лаврові листки.
Приготування перцю з медом:
Перець очищають від насіння та плодоніжок і розрізають кожен плід приблизно на чотири частини.
У великій каструлі змішують воду, олію, мед, сіль, лавровий лист, гвоздику та духмяний перець. Маринад доводять до кипіння та проварюють приблизно 2–3 хвилини. Після цього вливають оцет.
Половину підготовленого перцю кладуть у киплячий маринад. Після повторного закипання його варять приблизно три хвилини на невеликому вогні.
Готовий перець перекладають у стерилізовані банки. Потім таким самим способом готують другу частину.
Банки заповнюють гарячим маринадом, ставлять у каструлю з теплою водою приблизно до «плічок» і після закипання стерилізують 7–10 хвилин.
Після цього банки закручують, перевертають і залишають охолоджуватися.
Маринований перець з медом без стерилізації
Якщо не хочеться додатково стерилізувати вже наповнені банки, можна скористатися іншим способом. У цьому разі самі банки та кришки потрібно заздалегідь простерилізувати, а перець проварити безпосередньо в маринаді.
Для перцю в медовому маринаді на три банки по 500 мл знадобляться:
1–1,2 кг солодкого перцю;
3–4 зубчики часнику;
400 мл води;
100 г меду;
100 мл олії;
50 мл 9% оцту;
1 ст. л. солі;
2–3 лаврові листки;
4–5 горошин духмяного перцю.
Як приготувати:
Перець миють, очищають від насіння та розрізають кожен плід на 4–6 частин. Часник очищають.
У каструлю наливають воду, додають олію, оцет, мед, сіль, лавровий лист і духмяний перець. Маринад доводять до кипіння.
У киплячу рідину викладають перець, накривають каструлю кришкою та готують на середньому вогні приблизно 10–15 хвилин. Перець має стати м’якшим і пластичним, але не розваритися.
На дно стерилізованих банок кладуть часник, потім щільно викладають гарячий перець.
Банки заливають киплячим маринадом до самого верху та одразу закривають стерилізованими кришками.
Після цього банки перевертають і залишають до повного охолодження.
Чим відрізняються ці три рецепти перцю з медом
Рецепт на 5 кг передбачає використання і меду, і цукру, тому маринад має виразний солодкуватий смак. Водночас оцет і сіль врівноважують солодкість, надаючи перцю характерного кисло-солодкого смаку.
У рецепті на 3 кг перцю цукор не використовується — солодкість маринаду забезпечує мед. Гвоздика, лавровий лист і духмяний перець додають заготівлі пряного аромату.
Третій спосіб відрізняється технологією, перець довше проварюють безпосередньо в маринаді, після чого гарячим розкладають у стерилізовані банки. Додатково стерилізувати вже заповнені банки не потрібно.
Усі три варіанти дозволяють отримати ароматний солодко-кислий перець, який узимку можна подавати як окрему закуску, додавати до м’ясних страв, картоплі або використовувати як яскраве доповнення до святкового столу.