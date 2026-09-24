"Анкориджські домовленості" більше не працюють у переговорах: Зеленський пояснив чому

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Росія більше не може вимагати визнання окупованих територій на переговорах, оскільки не має успіхів на фронті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку.

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За його словами, так звані анкориджські домовленості, які передбачали вимоги РФ щодо визнання її суверенітету над Кримом, Донецькою, Луганською, а також окупованими частинами Херсонської та Запорізької областей, більше не є предметом обговорення.

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«На мій погляд, те, що відбулося щодо нейтральності України та анкориджських домовленостей „3 + 2“, то від цього всього перемовний процес відійшов, і тут зіграла роль команда США», — заявив Володимир Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що переговорну позицію змінили саме ЗСУ — ситуація на фронті не дає Росії диктувати свої умови.

«На полі бою ми сьогодні контролюємо ситуацію. Нам важко, але просувань якихось глобальних у „рускіх“ немає, а там, де вони є, вони коштують Росії дуже дорого, і вартість ця в людях — у сотнях, у тисячах», — зазначив він.

Водночас Зеленський зауважив, що Кремль досі прагне повністю окупувати Україну, і саме ця позиція Росії ускладнює мирний процес.

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Нагадаємо, держсекретар США заявив про готовність Києва та Москви до обмеженого припинення вогню.

Раніше президент Володимир Зеленський після переговорів із Трампом повідомив, що Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить удари по українській енергетиці.

Своєю чергою у Кремлі нахабно заявляють, що буцімто РФ чекає на відновлення переговорів у тристоронньому форматі. Водночас там висловилися, що наразі жодних реальних зрушень у цьому напрямку немає.

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