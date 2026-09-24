"Шоковані цим злом": Зеленський різко відреагував на різанину в монастирі Польщі

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований нападом українця на монастир у польському Ярославі. Унаслідок цього злочину загинув священник, а декілька людей дістали поранення.

Про це він повідомив у соцмережах.

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Зеленський відреагував на різанину у Польщі — що заявив

Президент висловив співчуття родині загиблого та побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.

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«Жахливий злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний громадянином України. Шоковані цим злом. Станом на зараз відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей. Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким загиблого. Усім постраждалим бажаємо якнайшвидшого одужання», — наголосив Зеленський.

Коментуючи трагедію, Зеленський наголосив, що винний має відповідати за законом, а правоохоронці повинні детально розслідувати злочин.

«Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин. Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору», — додав він.

Українець влаштував різанину в монастирі Польщі — останні новини

Нагадаємо, у Польщі 31-річного українця звинувачують у нападі з ножем у місцевому монастирі 24 вересня. Унаслідок атаки загинув священник, є поранені. Деякі польські ЗМІ також повідомляють про другу жертву, проте офіційного підтвердження цього немає.

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Згодом у Польщі затримали 31-річного українця, якого підозрюють за напад із ножем у храмі під час ранкової служби. Чому він це зробив — поки невідомо.

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