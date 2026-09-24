ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
690
Час на прочитання
2 хв

"Шоковані цим злом": Зеленський різко відреагував на різанину в монастирі Польщі

Володимир Зеленський відреагував на смертельний напад у монастирі в польському Ярославі, де загинув священник і були поранені люди.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований нападом українця на монастир у польському Ярославі. Унаслідок цього злочину загинув священник, а декілька людей дістали поранення.

Про це він повідомив у соцмережах.

Зеленський відреагував на різанину у Польщі — що заявив

Президент висловив співчуття родині загиблого та побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.

«Жахливий злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний громадянином України. Шоковані цим злом. Станом на зараз відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей. Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким загиблого. Усім постраждалим бажаємо якнайшвидшого одужання», — наголосив Зеленський.

Коментуючи трагедію, Зеленський наголосив, що винний має відповідати за законом, а правоохоронці повинні детально розслідувати злочин.

«Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин. Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору», — додав він.

Українець влаштував різанину в монастирі Польщі — останні новини

Нагадаємо, у Польщі 31-річного українця звинувачують у нападі з ножем у місцевому монастирі 24 вересня. Унаслідок атаки загинув священник, є поранені. Деякі польські ЗМІ також повідомляють про другу жертву, проте офіційного підтвердження цього немає.

Згодом у Польщі затримали 31-річного українця, якого підозрюють за напад із ножем у храмі під час ранкової служби. Чому він це зробив — поки невідомо.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie