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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
86
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1 хв

Королева Ранія надихнулася образом принцеси Кейт, з’явившись на засіданні у Нью-Йорку

Королева Йорданії мала чудовий вигляд, з’явившись на засіданні Національних зборів ООН у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Ранія та король Абдалла II

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія часто демонструє майстер-класи з королівського стилю, і її останній образ не став винятком.

Натхненна любов’ю принцеси Уельської до ефектних ділових костюмів, 56-річна королева Йорданії мала чудовий вигляд у темно-синьому костюмі, який вона доповнила шифоновою блузкою кольору слонової кістки з елегантною прикрасою на шиї.

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Образ Ранії доповнили туфлі-човники кремового кольору на шпильках з гострим носком, які ідеально поєднувалися з її модною мініатюрною сумочкою. Зачіска та макіяж також були ідеальними.

Вона була не єдиною представницею королівської родини, присутньою на заході. Королева Бельгії Матильда та королева Нідерландів Максима, відомі своєю міжнародною дипломатичною діяльністю, сиділи поруч на конференції.

Матильда, прихильниця Цілей сталого розвитку ООН, і Максима, представниця Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту, були одягнені у яскраві персикові та рожеві тони.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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