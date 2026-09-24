Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба встояти перед спокусою

Осінній пейзаж / © Credits

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Також у цей час можна змінити свою думку, яку ми формували протягом тривалого часу і вважали єдино правильною, або відмовитися від раніше прийнятого рішення, що найнегативніше позначиться на нашому майбутньому.

Енергії сьогоднішнього дня дуже потужні, але поводитися з ними треба вкрай обережно: важливо контролювати свої дії та не дозволяти подіям, якої б сфери життя вони не стосувалися, йти своїм ходом.

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Овен

Може виявитися, що людина, яку ви звикли вважати добрим другом, виявиться зовсім не тією, за кого себе видає, але робити з цього трагедію не варто — на самоті після його відходу ви точно не залишитеся.

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Телець

Цього дня слід присвятити якомога більше вільного часу дітям: саме у цей час, як ніколи, вони потребують вашої уваги, без якої, ймовірно, незабаром зовсім вирвуться з-під контролю — не варто доводити справу до такого.

Близнята

Не варто піддаватися лінощам, які будуть перемагати вас не лише зранку, а й протягом усього дня: під їхнім впливом ви можете втратити важливу професійну нагоду, яку зірки подарують вам цього дня.

Рак

Цей день сприятливий для благодійності: не варто шкодувати того, про що вас попросить людина, яка потребує допомоги, — ви дуже скоро отримаєте «компенсацію» від вищих сил, закон бумеранга ще ніхто не скасовував.

Лев

Поставивши перед собою мету, намагайтеся рухатися до неї прямо, не відволікаючись на сторонні справи: у результаті ви взагалі нічого не встигнете, і вам залишиться лише шкодувати про даремно змарнований час.

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Діва

Навіть якщо ви не знаєте, як вчинити в ситуації, що склалася цього дня, не поспішайте радитися з оточенням — навряд чи воно зможе зрозуміти ваше становище та підказати, як діяти, тож довіртеся собі.

Терези

Сьогодні на роботі не варто надто напружуватися — однаково, як би не намагалися, особливих успіхів досягти не вдасться, тому краще зайнятися чимось корисним — наприклад, прибрати, що буде дуже доречно напередодні вихідних.

Скорпіон

Влаштувати шопінг — не найкраща ідея для цього дня: захопившись, ми можемо й не помітити, як витратимо набагато більше, ніж планували спочатку, що «проб’є» серйозну дірку у вашому поточному бюджеті.

Стрілець

До зауважень, які сьогодні може висловити вам близька людина, слід поставитися з розумінням: можливо, останнім часом ваші стосунки почали заходити до глухого кута — саме час обговорити, що в них не так.

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Козоріг

Найкращий спосіб нейтралізувати негативну енергетику, яка буде на вас тиснути з самого ранку, — це спрямувати її в мирне — творче — русло: наприклад, можна зайнятися улюбленою роботою або своїм захопленням.

Водолій

Подолати численні спокуси та випробування цього дня допоможе сила волі; якщо ж ви її не задієте, не дивуйтеся, що згодом дуже довго будете дорікати собі за припущені — прикрі — помилки.

Риби

Цього дня — втім, як і завжди — потрібно стежити за тим, що і як ви говорите: необережні — а тому образливі — слова можуть зачепити когось із оточення, що призведе до серйозних проблем у стосунках.

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