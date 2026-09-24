Новий управитель «Моршинської» «Юридичне бюро "Пріорітас"» почне роботу з повного аудиту групи IDS Ukraine

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник компанії Сергій Герман.

За його словами, головне завдання — перетворити формальний арешт корпоративних прав на реальний економічний контроль держави над активом. «Йдеться про контроль корпоративних рішень і фінансових потоків, збереження виробництва, робочих місць та ринкової вартості підприємств», — пояснив Герман. Окремо команда має запобігти виведенню ресурсів і забезпечити, щоб доходи від активу надходили Україні.

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За підсумками аудиту «Пріорітас» планує запропонувати стратегію, яка має збільшити надходження до держбюджету та зміцнити позиції українських брендів на ринку.

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Сам Герман має понад 14 років управлінського досвіду у виробництві питної води та безалкогольних напоїв, зокрема очолював правління та був генеральним директором Київського заводу безалкогольних напоїв «Росинка». У команді управителя він відповідатиме за бізнес-стратегію, розвиток продуктових напрямів і технологічну модернізацію виробництва. Його колега Жанна Єфремова має багаторічний досвід у корпоративному праві та управлінні активами. На думку Германа, поєднання юридичної експертизи з галузевою практикою дасть змогу побудувати прозору та ефективну модель управління.

Можливий міжнародний судовий позов проти України, за словами Германа, не вплине на плани управителя, адже питання власності на актив поза його компетенцією. «Якщо таке провадження буде розпочато, враховуючи, що активи наразі контролюються державою, саме держава вирішуватиме їхню подальшу долю», — зазначив він, додавши, що вірить у здатність держави довести законність арешту та передачі корпоративних прав в управління.

Нагадаємо, 21 вересня 2026 року Комісія з визначення управителя складних активів при АРМА визнала ТОВ «Юридичне бюро „Пріорітас“» переможцем відбору управителя корпоративних прав групи IDS Ukraine. До неї входять підприємства, що випускають продукцію під марками «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та іншими.

Згідно з умовами, управитель зобов’язався сплачувати державі дивіденди в розмірі щонайменше 1 млрд грн (за вирахуванням своєї винагороди). Крім того, нерозподілений прибуток минулих періодів — орієнтовно 2,5 млрд грн — буде інвестовано в державні цінні папери; точну суму визначать після аудиту. Податкові надходження мають залишитися щонайменше на нинішньому рівні.

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