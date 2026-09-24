Підтримує зір та імунітет: 6 продуктів, у яких особливо багато вітаміну А

Де найбільше вітаміну А: названо 6 продуктів / © Pixabay

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Солодка картопля вважається хорошим джерелом вітаміну А: один невеликий запечений коренеплід містить близько 577 мкг. Однак є продукти, в яких його концентрація ще вища. До цього списку потрапили як овочі, так і продукти тваринного походження.

Про це пише Verywell Health.

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Вітамін А необхідний для нормальної роботи імунної системи, росту клітин і підтримання зору. Він також відіграє важливу роль у роботі серця, легень, очей та інших органів, а ще бере участь у розвитку плода.

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Отримувати вітамін А можна з двох основних груп продуктів. До першої належать продукти тваринного походження, зокрема печінка та деякі види риби. Друга група — рослинна їжа, серед якої гарбуз, морква та солодка картопля.

Печінка — 6580 мкг

Найбільше вітаміну А серед продуктів зі списку містить печінка. У порції вагою близько 85 г його кількість може сягати 6580 мкг. Йдеться, зокрема, про смажену курячу, яловичу та баранячу печінку.

Навіть одна така порція містить більше вітаміну А, ніж рекомендовано споживати протягом доби. Яловича печінка водночас є джерелом білка, заліза та вітамінів групи В.

Ліверна ковбаса — 1500 мкг

Друге місце посідає ліверна ковбаса, яку виготовляють із печінки та меленого м’яса. В одній скибочці може міститися близько 1500 мкг вітаміну А.

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Водночас його точна кількість залежить від конкретного складу продукту. Як і звичайна печінка, ліверна ковбаса містить більше вітаміну А в одній порції, ніж становить рекомендована добова норма. Крім цього, вона є джерелом білка та вітамінів групи В.

Мускатний гарбуз — 1140 мкг

Серед рослинних продуктів високим вмістом вітаміну А вирізняється мускатний гарбуз. В одній склянці запеченого овочу міститься приблизно 1140 мкг цього вітаміну.

Мускатний гарбуз також містить низку інших вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Одна склянка продукту має близько 82 ккал та 6,5 г клітковини. Зазначається, що поживні речовини у його складі допомагають підтримувати здоров’я шкіри й серця та роботу імунної системи.

Шпинат — 943 мкг

Ще одним рослинним джерелом вітаміну А є шпинат. Одна склянка приготовленого листового овочу містить близько 943 мкг.

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Крім вітаміну А, шпинат багатий на інші вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Його вживання пов’язують із підтриманням здоров’я очей і нормального артеріального тиску, а антиоксиданти у складі допомагають протидіяти оксидативному стресу, спричиненому вільними радикалами.

Морква — 665 мкг

У половині склянки приготовленої моркви міститься приблизно 665 мкг вітаміну А — це також більше, ніж у невеликій запеченій солодкій картоплі.

Морква багата на бета-каротин — каротиноїд, який організм здатний перетворювати на вітамін А. Крім того, цей коренеплід містить клітковину, вітамін К1, калій та антиоксиданти. Половина склянки приготовленої моркви має близько 27,3 ккал.

Тунець — 643 мкг

До переліку потрапив і блакитний тунець. У 85 г приготовленої риби міститься приблизно 643 мкг вітаміну А.

Свіжий тунець належить до жирної риби та містить низку поживних речовин. Зокрема, він багатий на білок та омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров’я серця. Також у тунці є вітамін В12, кальцій, залізо та фосфор. Водночас риба містить мало калорій і вуглеводів.

Скільки вітаміну А потрібно на день

Рекомендована добова норма споживання вітаміну А відрізняється залежно від віку та статі. Для чоловіків віком від 14 років вона становить 900 мкг, а для жінок від 19 років — 700 мкг. Дітям, залежно від віку, рекомендовано від 400 до 600 мкг.

Вітамін А важливий не лише для зору та імунітету. Він бере участь у рості клітин і підтриманні нормальної роботи низки органів. Крім того, разом із вітаміном С він діє як антиоксидант і допомагає захищати організм від пошкоджень, пов’язаних із дією вільних радикалів.

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