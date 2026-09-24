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Курс валют на 25 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар зріс у ціні в Україні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на п’ятницю, 25 вересня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 44,97 грн, натомість показники євро та злотого впали — на 6 та 3 копійки відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,97 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,12 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,66 (-3 коп.)
Як ми писали, економіст Сергій Фурса прогнозує, що долар в Україні може досягти 50 грн наприкінці 2027 року. Якщо гривня завершить 2026-й на рівні 45,5–46 грн за дол., здорожчання до 50 грн становитиме менш ніж 10%. На думку Фурси, долар по 50 грн сам собою не свідчитиме про економічну кризу. Поступова девальвація гривні на 5–10% протягом року є нормальною для української економіки.