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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп запросив Путіна до США на саміт G20: у ЄС здивували реакцією

У ЄС підкреслили, що використовують майданчик G20 для засудження повномасштабного вторгнення Росії в Україну та закликів до припинення війни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп запросив очільника Кремля Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі. У Європейському Союзі заявили, що Росія залишається членом G20, а відтак має право брати участь у засіданнях, зокрема на рівні глав держав.

Про це заявив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Гілл, передає кореспондентка «Європейської правди».

Водночас у ЄС наголосили, що використовують майданчик G20 для засудження повномасштабного вторгнення Росії в Україну та закликів до припинення війни.

Путін має право брати участь у саміті G20

За словами Гілла, статус Росії як члена G20 означає, що вона має право брати участь у засіданнях об’єднання на різних рівнях.

«Перший пункт, який слід мати на увазі, полягає в тому, що Росія залишається членом G20. Вона, отже, має право брати участь у засіданнях G20, у тому числі на рівні міністрів та лідерів», — заявив представник Єврокомісії.

Він зазначив, що G20 є важливим міжнародним майданчиком для обговорення глобальних викликів, частина яких пов’язана з наслідками війни Росії проти України.

ЄС продовжить засуджувати війну Росії

Гілл також наголосив, що Росія продовжує атакувати цивільне населення України.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ЄС послідовно використовує засідання G20 для засудження російської агресії та закликів до її припинення.

«Такий підхід з точки зору Європейського Союзу продовжуватиметься незалежно від учасників будь-якого засідання G20», — заявив представник Єврокомісії.

Таким чином, у ЄС зазначили, що можлива участь Путіна у саміті не змінить позиції Брюсселя щодо війни Росії проти України.

G20 у США — чи буде там Путін

Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп покликав російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі. За словами держсекретаря Рубіо, Вашингтон розраховує, що президент Росії скористається запрошенням і приїде на саміт «Групи двадцяти».

Також на полях Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський заявив про можливу тристоронню зустріч за участю Трампа і Путіна у грудні в Маямі під час саміту G20.

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