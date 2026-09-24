Трамп кличе Путіна до США на саміт G20: Кремль уже відповів

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі. У Кремлі заявили, що остаточне рішення про візит Путіна ухвалюватимуть згодом.

Про це повідомили Axios та прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Запрошення Путіна на саміт G20

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Путіну запропонували взяти участь у саміті G20. Про це він заявив після зустрічі з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим 23 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН.

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За словами Рубіо, Вашингтон розраховує, що президент Росії скористається запрошенням і приїде на саміт «Групи двадцяти», який відбудеться 14-15 грудня в Trump National Doral Miami.

«Ми вважаємо, що це можливість для нього взаємодіяти не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами», — сказав Рубіо.

У разі приїзду до США цей візит стане для Путіна першим до континентальної частини країни від 2015 року. Тоді він прибув до Нью-Йорка для участі в 70-й сесії Генасамблеї ООН. Під час поїздки російський президент провів 90-хвилинні переговори за зачиненими дверима з тодішнім очільником Білого дому Бараком Обамою. Основними темами зустрічі стали загострення ситуації в Сирії та війна в Україні.

2019 року Трамп також запрошував Путіна до Вашингтона, проте запланований візит так і не відбувся.

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Як повідомляло агентство Reuters на початку 2026 року, у Кремлі допускали, що Путін може особисто приїхати до Маямі, або ж Росію на саміті представлятиме інший посадовець.

Зауважимо, що Росія досі є членом G20, однак сам Путін не відвідував саміти організації особисто від 2019 року. 2023 року російський диктатор долучився до зустрічі лідерів у форматі онлайн.

Реакція Кремля на запрошення Путіна до США

Пєсков заявив, що Москва вдячна за запрошення Путіна на саміт G20 у США.

«Так, ми бачили цю заяву, і ми приймаємо це запрошення з вдячністю. Безумовно, воно буде розглянуто, і у відповідний час ми вже відповідними каналами з американцями проговоримо можливість скористатися цим запрошенням«, — сказав речник Путіна у коментарі російським засобам масової пропаганди.

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Нагадаємо, напередодні у Кремлі заявили про готовність Путіна зустрітися з Трампом за умови офіційної домовленості про саміт, проте конкретних термінів наразі немає. Пєсков також зазначив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви за бажання, але без попередніх консультацій фахівців це недоцільно. За словами Кремля, передумов для мирного треку немає, хоча Росія відкрита до переговорів.

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