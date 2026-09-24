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Трамп зовет Путина в США на саммит G20: Кремль уже ответил
Поездка может стать первым за более чим десять лет визитом Владимира Путина на континентальную часть США.
Президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. В Кремле заявили, что окончательное решение о визите Путина будет приниматься позже.
Об этом сообщили Axios и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Приглашение Путина на саммит G20
Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что Путину было предложено принять участие в саммите G20. Об этом он заявил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.
По словам Рубио, Вашингтон рассчитывает, что президент России воспользуется приглашением и приедет на саммит «Группы двадцати», который состоится 14-15 декабря в Trump National Doral Miami.
«Мы считаем, что это возможность для него взаимодействовать не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами», — сказал Рубио.
В случае приезда в США этот визит станет для Путина первым в континентальную часть страны с 2015 года. Тогда он прибыл в Нью-Йорк для участия в 70-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе поездки российский президент провел 90-минутные переговоры за закрытыми дверями с тогдашним главой Белого дома Бараком Обамой. Основными темами встречи стало обострение ситуации в Сирии и война в Украине.
В 2019 году Трамп тоже приглашал Путина в Вашингтон, однако запланированный визит так и не состоялся.
Как сообщало агентство Reuters в начале 2026 года, в Кремле допускали, что Путин может лично приехать в Майами, или Россию на саммите будет представлять другое должностное лицо.
Заметим, что Россия до сих пор является членом G20, однако сам Путин не посещал саммиты организации лично с 2019 года. В 2023 году российский диктатор принял участие во встрече лидеров в формате онлайн.
Реакция Кремля на приглашение Путина в США
Песков заявил, что Москва благодарна за приглашение Путина на саммит G20 в США.
«Да, мы видели это заявление, и мы принимаем это приглашение с благодарностью. Безусловно, оно будет рассмотрено, и в соответствующее время мы уже по соответствующим каналам с американцами проговорим возможность воспользоваться этим приглашением«, — сказал спикер Путина в комментарии российским средствам массовой пропаганды.
Напомним, накануне в Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Трампом в случае официальной договоренности о саммите, однако конкретных сроков пока нет. Песков также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву по желанию, но без предварительных консультаций специалистов это нецелесообразно. По словам Кремля, предпосылок для мирного трека нет, хотя Россия открыта для переговоров.