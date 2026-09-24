Трамп зовет Путина в США на саммит G20: Кремль уже ответил

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. В Кремле заявили, что окончательное решение о визите Путина будет приниматься позже.

Об этом сообщили Axios и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Приглашение Путина на саммит G20

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что Путину было предложено принять участие в саммите G20. Об этом он заявил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.

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По словам Рубио, Вашингтон рассчитывает, что президент России воспользуется приглашением и приедет на саммит «Группы двадцати», который состоится 14-15 декабря в Trump National Doral Miami.

«Мы считаем, что это возможность для него взаимодействовать не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами», — сказал Рубио.

В случае приезда в США этот визит станет для Путина первым в континентальную часть страны с 2015 года. Тогда он прибыл в Нью-Йорк для участия в 70-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе поездки российский президент провел 90-минутные переговоры за закрытыми дверями с тогдашним главой Белого дома Бараком Обамой. Основными темами встречи стало обострение ситуации в Сирии и война в Украине.

В 2019 году Трамп тоже приглашал Путина в Вашингтон, однако запланированный визит так и не состоялся.

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Как сообщало агентство Reuters в начале 2026 года, в Кремле допускали, что Путин может лично приехать в Майами, или Россию на саммите будет представлять другое должностное лицо.

Заметим, что Россия до сих пор является членом G20, однако сам Путин не посещал саммиты организации лично с 2019 года. В 2023 году российский диктатор принял участие во встрече лидеров в формате онлайн.

Реакция Кремля на приглашение Путина в США

Песков заявил, что Москва благодарна за приглашение Путина на саммит G20 в США.

«Да, мы видели это заявление, и мы принимаем это приглашение с благодарностью. Безусловно, оно будет рассмотрено, и в соответствующее время мы уже по соответствующим каналам с американцами проговорим возможность воспользоваться этим приглашением«, — сказал спикер Путина в комментарии российским средствам массовой пропаганды.

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Напомним, накануне в Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Трампом в случае официальной договоренности о саммите, однако конкретных сроков пока нет. Песков также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву по желанию, но без предварительных консультаций специалистов это нецелесообразно. По словам Кремля, предпосылок для мирного трека нет, хотя Россия открыта для переговоров.

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