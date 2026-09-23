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Путин сделал громкое заявление о войне на фоне разговоров о мире: что сказал глава Кремля
Путин заявил, что российское руководство должно оправдать доверие, которое, по его словам, ему оказывают граждане РФ.
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что Москва не собирается отказываться от своих целей в войне против Украины. По его словам, Кремль должен оправдать «доверие людей», а российская армия должна достичь «всех целей СВО».
Об этом российский «фюрер» сказал во время совещания с чиновниками в среду, 23 сентября.
Глава Кремля заявил, что российское руководство должно оправдать доверие, которое, по его словам, ему оказывают граждане РФ.
«Все цели СВО будут достигнуты… Нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие», — заявил Путин.
Также российский диктатор обратился к оккупантам, участвующим в войне против Украины. Он заявил, что россияне якобы связывают с ними свои ожидания по поводу исхода войны.
«Это голосование за вас, люди верят вам, верят в победу», — сказал Путин.
Когда завершится война в Украине — последние прогнозы
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допускает, что мир в Украине может наступить еще до зимы. Он выразил надежду, что президент США Трамп поможет завершить войну Путина.
Такого же мнения придерживается и глава Белого дома Трамп. Накануне он заявил, что война между Украиной и Россией может завершиться в ближайшее время. Впрочем, когда это может произойти, не сказал.