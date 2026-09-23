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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Путин сделал громкое заявление о войне на фоне разговоров о мире: что сказал глава Кремля

Путин заявил, что российское руководство должно оправдать доверие, которое, по его словам, ему оказывают граждане РФ.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Российский диктатор Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что Москва не собирается отказываться от своих целей в войне против Украины. По его словам, Кремль должен оправдать «доверие людей», а российская армия должна достичь «всех целей СВО».

Об этом российский «фюрер» сказал во время совещания с чиновниками в среду, 23 сентября.

Глава Кремля заявил, что российское руководство должно оправдать доверие, которое, по его словам, ему оказывают граждане РФ.

«Все цели СВО будут достигнуты… Нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие», — заявил Путин.

Также российский диктатор обратился к оккупантам, участвующим в войне против Украины. Он заявил, что россияне якобы связывают с ними свои ожидания по поводу исхода войны.

«Это голосование за вас, люди верят вам, верят в победу», — сказал Путин.

Когда завершится война в Украине — последние прогнозы

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допускает, что мир в Украине может наступить еще до зимы. Он выразил надежду, что президент США Трамп поможет завершить войну Путина.

Такого же мнения придерживается и глава Белого дома Трамп. Накануне он заявил, что война между Украиной и Россией может завершиться в ближайшее время. Впрочем, когда это может произойти, не сказал.

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