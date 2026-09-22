В Украине с мощным циклоном надвигается опасность: синоптики назвали даты и города, в которых стихия "разбушуется"

Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквальном ветре в Украине 23 сентября / © union.ua

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Активный циклон из Черного моря принесет 23 сентября в большинство регионов Украины дожди, грозы и штормовой ветер. В связи с значительным похолоданием и непогодой во многих областях объявлен первый уровень опасности.

Подробный прогноз погоды в Украине на 23 сентября — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 23 сентября, в День осеннего равноденствия, активный циклон с Черного моря принесет непогоду с сильным ветром. Длительные и сильные дожди пройдут в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, Запорожье и в Крыму, а во второй половине дня охватят также Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

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В восточной части страны ожидается штормовой северный и северо-восточный ветер с порывами до 15–22 м/с. На остальной территории Украины дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями.

По словам Диденко, ближайшая ночь будет довольно холодной: в западных и северных областях, в Винницкой и Кировоградской областях температура воздуха снизится до +6…+9 градусов, тогда как на юге, востоке и в Днепропетровской области сохранится +10…+15.

Днём 23 сентября температура воздуха составит от +12 до +17 градусов тепла, и только в Донецкой и Луганской областях сохранится тёплая погода с температурой до +19…+23 градусов выше нуля.

В Киеве значительные осадки маловероятны, лишь к вечеру местами возможен небольшой дождь. Ночь в столице будет прохладной, до +7…+8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов выше нуля.

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«По предварительным прогнозам, последние дни сентября и начало октября подарят нам прекрасную комфортную погоду», — сообщает Диденко.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует 23 сентября сильные дожди, которые вызовет холодный атмосферный фронт.

«Большая часть сильных дождей выпадет в восточных областях Украины. В Черкасской области количество осадков будет значительно меньше. Температура ночью составит 4–9º тепла, днём — 11–16º», — сообщает Постригань.

По данным Украинского гидрометцентра, 23 сентября циклон из Черного моря принесет на Левобережье сильные дожди, грозы и штормовые порывы ветра до 15–20 м/с. На остальной территории ожидается облачность с прояснениями и лишь местами кратковременные дожди.

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Как отмечают синоптики, из-за притока холодного воздуха из северо-западной Европы температура будет соответствовать сезонной норме.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке будет теплее — ожидается от +10 до +15 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +13…+18 градусов выше нуля.

В Карпатах ночью ожидается +0…+5 градусов, а днём — от +7 до +12.

Погода в Украине 23 сентября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасности 23 сентября

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях 23 сентября. В частности, в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму, а также днём в Полтавской, Сумской и Черниговской областях ожидаются сильные дожди, грозы, днём на Левобережье страны порывы ветра 15–20 м/с.

В связи с возможными дождями и шквалами синоптики объявили в этих регионах первый уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта», — отмечают метеорологи.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 23 сентября в нескольких областях Украины / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 23 сентября будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля. В Киеве ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от +6 до +8 градусов тепла, днем ожидается около +15 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдет умеренный, днём — небольшой кратковременный дождь. Также ночью и утром будет сохраняться слабый туман, метеорологи предупреждают об ухудшении видимости в тумане до 500–1000 м.

Ветер будет дуть северо-западный, ночью со скоростью 5–10 м/с, днём со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +7 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +15 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 23 сентября ожидается облачная и дождливая погода. Ночью по области пройдет небольшой или умеренный дождь, а в самом Днепре будет умеренный дождь.

Днём синоптики прогнозируют существенное ухудшение погодных условий: как по области, так и в областном центре пройдут значительные, местами сильные дожди с грозами. В регионе объявлен первый уровень опасности (желтый), местами — второй (оранжевый).

Синоптики предупреждают о непогоде в Днепропетровской области 23 сентября / © Укргидрометцентр

Ветер будет северный и северо-западный, скорость ветра составит 7–12 м/с; днём также возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +8 до +13 градусов тепла;

днём от +12 до +17 градусов тепла.

В Днепре ожидается:

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днём от +12 до +14 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 23 сентября ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +20 градусов тепла.

Температура морской воды будет колебаться в пределах +19…+20 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области и в самом Харькове 23 сентября ожидается облачная погода. Ночью по области и городу пройдет небольшой дождь, возможен слабый туман, а температура составит +9…+14 градусов тепла в Харьковской области и +10…+12 в областном центре.

Утром, днём и до конца суток в регионе пройдут сильные дожди с грозами. Северный ветер со скоростью 7–12 м/с днем сменит направление на юго-западное, а его порывы будут достигать 15–20 м/с. Синоптики объявили в регионе первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают об опасности в Харьковской области 23 сентября / © Укргидрометцентр

Несмотря на ненастную погоду, днём температура воздуха поднимется до +14…+19 по области и до +16…+18 в областном центре.

Напомним, 22 сентября высокогорье Карпат встретило туристов морозом и первым снегом. Синоптики объяснили, что стало причиной столь резкой смены погоды.

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