Гортензия. / © pexels.com

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Гортензии — это многолетние кустарники, которые хорошо переносят морозы, хотя их зимостойкость зависит от вида и условий выращивания. Наиболее чувствительны — садовые сорта, которые выдерживают непродолжительное понижение температуры до -15°C, однако при правильной подготовке могут пережить и более суровую зиму.

Чем опрыскивать гортензии в сентябре, чтобы они пережили мороз, рассказали садоводы Zielona INTERIA.

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В конце сезона рост гортензий замедляется. Именно поэтому не следует стимулировать его азотными удобрениями или активно вносить быстродействующие минеральные препараты. В сентябре основное внимание лучше уделить подготовке корней и побегов к зимнему периоду.

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Проверьте почву, чтобы не навредить гортензии

Прежде чем вносить что-либо под гортензии, осенью обязательно следует проверить pH почвы. После нескольких месяцев полива и подкормки его кислотность могла измениться. Для садовых и букетных гортензий оптимальным считается кислая или слабокислая почва с показателем pH 4,5–6.

Если показатель в норме, сложные подкормки осенью не нужны. Один из самых простых вариантов — зрелый компост. Достаточно разложить его слоем 2–3 см вокруг куста, не подсыпая вплотную к побегам. Он обогатит почву органикой, поможет лучше удерживать влагу и будет постепенно отдавать растению питательные вещества.

А вот если pH ниже 4,5, садоводы могут использовать небольшое количество золы из чистой необработанной древесины. Она способна повышать pH почвы и содержит калий, необходимый растениям.

Впрочем, с золой важно не переборщить. Для осеннего внесения достаточно 30-50 г на квадратный метр. Чрезмерное количество может слишком резко изменить кислотность почвы и создать дополнительные проблемы для гортензии.

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Как правильно подкармливать гортензию

Если в сентябре гортензию уже подпитали компостом или небольшим количеством золы после корректировки pH, повторять процедуру каждые несколько недель не нужно. В конце сезона растение естественно замедляет рост и поглощает меньшее количество питательных веществ. Новые порции удобрений в этот период не принесут особой пользы, а чрезмерное использование минеральных средств может привести к повышению засоленности почвы.

Поэтому осеннюю подкормку лучше воспринимать как одноразовую процедуру. После этого основное внимание следует уделить умеренной влаге почвы и подготовке корневой системы к зиме.

Следующий важный этап — мульчирование. Под кустом рекомендуют разложить 5-8-сантиметровый слой сосновой коры или древесной щепы. Такая мульча уменьшает испарение воды, замедляет охлаждение почвы и защищает поверхностные корни от резких температурных колебаний.

Если осень показалась сухой, перед заморозками гортензию можно хорошо полить. Но превращать почву в постоянно мокрую не стоит — избыток влаги создает благоприятные условия для развития болезней.

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В особом внимании нуждаются молодые кусты и чувствительные садовые гортензии. Когда растение завершит активный рост и температура заметно снизится, у основания куста можно сделать защитный холм высотой около 15-20 см из коры, компоста или почвы.

После опадания листья побеги при необходимости можно накрыть белым агротекстилем. Однако спешить с зимним укрытием не стоит: в сентябре и во время теплой части октября растению важно пройти естественную закалку перед наступлением настоящих холодов.

Ошибки в осеннем уходе за гортензией

Садоводы отмечают: неправильный уход в конце сезона может ослабить куст, повредить молодые побеги или даже лишить его цветов в следующем сезоне.

Чрезмерное использование минеральных удобрений с высоким содержанием азота.

Такие средства стимулируют активный рост и появление новых мягких побегов, хотя осенью гортензия должна уже постепенно готовиться к периоду покоя. Новые побеги могут не успеть достаточно окрепнуть до сильных морозов, из-за чего повышается риск их повреждения.

Обрезка гортензии осенью, не учитывая ее вид.

Садовые и дуболистные гортензии формируют цветочные почки на старых побегах. Поэтому обрезка здоровых веток в конце сезона может означать одно: в следующем году куст останется без большого количества цветов.

Другая ситуация с букетными и кустовыми гортензиями — они цветут на новых побегах. Однако даже в этом случае сильную обрезку лучше перенести весной. Осенью достаточно убрать больные, сломанные и сильно поврежденные ветви.

Приостановить полив после завершения цветения.

В засушливые сентябрь и октябрь гортензия все еще нуждается в достаточном количестве влаги. Вода необходима кусту для нормальной подготовки корней и побегов к зимнему покою.

Если осень сухая, не следует оставлять растение на произвол судьбы. Недостаточно увлажненный куст входит в период заморозков ослабленным, поэтому при отсутствии дождей полив желательно продолжать до наступления первых стойких морозов.

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать гибискус, чтобы он пышно цвел .

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