Путин приказал подготовить к 20 тысяч кроватям для военных: в Германии предупреждают об опасных сценариях

Владимир Путин / © Associated Press

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В России гражданские медицинские учреждения на северо-западе страны якобы обязали подготовить дополнительные койки для военных. Речь идет о 16 тысячах мест, хотя другой источник называет цифру до 20 тысяч. В Германии называют этот шаг эскалацией.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные Telegram-канала «Воля», который, в свою очередь, ссылается на анонимные источники в Министерстве обороны России.

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Больницы готовят к приему военных

По предварительным данным, гражданские медицинские учреждения на северо-западе России должны выделить дополнительные койки для военнослужащих. Сейчас называют не менее 16 тысяч дополнительных мест . В то же время другой источник утверждает, что их количество может достигать 20 тысяч .

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Причины такого решения официально не сообщаются.

В Германии назвали три возможных объяснения

Немецкий политик Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер в интервью Bild назвал несколько возможных причин подготовки дополнительных больничных мест.

По его словам, они могут быть связаны с поддержкой российских военных сделок в Украине на фоне значительных потерь.

В то же время, Кизеветтер не исключает и другого сценария — подготовки России к «скоординированной эскалации против отдельных государств НАТО на ее западной границе» .

Еще одним возможным объяснением политик назвал попытку Москвы продемонстрировать готовность к масштабным действиям, чтобы дестабилизировать Запад и ослабить его поддержку Украины.

Угроза странам НАТО

В то же время эксперт по безопасности Нико Ланге предостерег от слишком упрощенной трактовки действий России. По его словам, Москва постоянно расширяет военную инфраструктуру и структуры вдоль западной границы. По мнению Ланге, военные госпитали и лазареты являются частью этого процесса.

«Мы не должны убаюкивать себя мнением, что Путин заботится только об Украине», — заявил эксперт Bild.

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Ланге считает, что Путин стремится создать «другую Европу» и готов применять силу против европейских стран для достижения этой цели.

Ланге также упомянул ряд действий России в Балтийском регионе, в том числе глушение GPS, нарушение воздушного пространства и агрессивное поведение стран Балтии и Польши.

Отдельно эксперт обратил внимание на российский эксклав Калининград, который, по его оценке, играет немаловажную роль в российской стратегии в регионе.

Угроза нападения РФ на НАТО - последние новости

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил странам Европы «короткой войной» . Он заявил, что НАТО, ежедневно говорящее о подготовке к конфликту с Россией, нападет, это будет «совершенно иное противостояние».

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил о неподготовке к российской угрозе НАТО . По его словам, даже точечный ракетный удар РФ может создать серьезные проблемы для части стран НАТО.

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