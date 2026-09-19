Опасения относительно Третьей мировой растут: Запад бьет тревогу, а Путин готовит военных к атакам— Daily Express

Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Владимир Путин может готовиться к новым «гибридным» атакам против стран НАТО, поддерживающих Украину. Европейские лидеры и представители спецслужб предупреждают о возможности нового масштабного призыва в российскую армию — речь идет о потенциальном привлечении еще около 300 тысяч военнообязанных.

Что известно о российской угрозе Daily Express.

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The Telegraph со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что Россия осуществляет административную подготовку. Как следствие, в случае принятия соответствующего решения это позволит быстро расширить численность вооруженных сил после выборов в Государственную думу.

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В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные ГУР, оценивал потенциальный масштаб нового российского призыва в 300 тысяч человек.

Страны Европы усиливают безопасность

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о возможной подготовке Россией «гибридных» атак против поддерживающих Украину государств. Впрочем, о каких странах идет речь, не уточнил. По его словам, такие удары могут маскироваться под «случайные» инциденты, чтобы проверить готовность стран НАТО реагировать на агрессию против одного из членов Альянса.

Заметим, что заявления из Варшавы предупреждения прозвучали после того, как Польша подняла в воздух истребители в ответ на российские удары по западным регионам Украины, которые произошли всего в нескольких километрах от польской границы. В то же время, воздушное пространство страны не нарушали.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что в последние недели страна усилила активность истребителей F-16 и военных вертолетов, а также укрепляет противовоздушную оборону и системы быстрого реагирования.

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Франция также ужесточает меры безопасности. Президент Эммануэль Макрон поручил чиновникам разработать дополнительные меры по защите критической инфраструктуры и оборонной промышленности от возможных диверсий. По его словам, Москва стремится запугать европейцев и ослабить их поддержку Украины.

Daily Express пишет, что западные лидеры предупреждают о том, что потенциальная эскалация может включать более интенсивные атаки БпЛА и ракетами по территории стран НАТО. Среди других угроз называют диверсии против критической инфраструктуры, а также риски подводных трубопроводов и коммуникационных кабелей.

Мобилизация в РФ

В то же время представители западных спецслужб выражают сомнения в способности РФ обеспечить вооружением еще 300 тыс. новых военных. По одной из оценок, масштабная открытая мобилизация пока кажется маловероятной. По словам источника в разведке, Кремль проводит «скрытую мобилизацию» и активизирует набор военных по контракту.

В частности, кампания по вербовке охватывает людей, имеющих проблемы с законом, долговые обязательства, а также студентов, отстающих в обучении.

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Аналитики Института изучения войны (ISW) также обратили внимание на способность России поддерживать нынешние темпы военного набора. В своем последнем анализе эксперты отмечают, что нынешние темпы потерь армии РФ ежемесячно на тысячи превышают количество новобранцев. В то же время, несмотря на это, оккупанты не достигают поставленных оперативных и стратегических целей.

В Кремле традиционно отрицают информацию о подготовке скрытой мобилизации после завершения выборов.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал, что Россия уже атакует союзников Украины в Европе. В то же время он не осудил Москву, а похвалил президента Кароля Навроцкого, мол, тот «держит ситуацию под контролем».

В то же время, польский премьер Дональд Туск сделал заявление об «решающей фазе» войны. По его словам, впереди не только Украину «ждут сложные месяцы вызовов». Сейчас, говорит политик, «все еще очень неопределенно, а позиция России выглядит очень агрессивно и неохотно».

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