Кремль. / © unsplash.com

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Российская Федерация направила протест Японии с требованием убрать со своей территории американские системы Typhon, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

Об этом сообщило издание The Japan Times и РосСМИ.

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В настоящее время на территории страны, а также на острове Хоккайдо проходят военные учения Orient Shield с участием США, Японии и Австралии. По словам министра обороны Синдиро Коидзуми, в октябре системы Typhon планируют перебросить на американскую военную базу в Японии. В то же время речь идет о сугубо временном развертывании для учений.

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Истерика в Москве

Эти действия вызвали панику в России, которая вызывающе заявляет о якобы угрозе для страны. Пресс-секретарь МИД страны-агрессорки Мария Захарова истерически возмутилась и назвала «неприемлемым» развертывание систем «под любым предлогом, независимо от продолжительности», потому что якобы «создает угрозу безопасности РФ».

По ее словам, Москва уже объясняла японской стороне свои беспокойства относительно «национальной безопасности, мира и стабильности в регионе, которые повлечет за собой появление этого типа оружия» на территории Японии. Захарова добавила, что Токио должен вернуться к «политике пацифизма».

Кроме того, РФ направила Японии ноту протеста «в связи с размещением американских наземных ракетных комплексов Typhon». Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко призвал Токио «отнестись к содержанию ранее поданной ноты с максимальной серьезностью» и вывести системы со своей территории.

Напомним, в августе Россия провела ракетные испытания вблизи островов, на которые претендует Япония. Отмечается, что ракеты были выпущены по целям, расположенным на расстоянии более 300 км, и попали по ним. Заметим, что РФ разместила батареи береговой обороны «Бастион» на острове Итуруп, известном в Японии в качестве Этафора еще в 2016-м.

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Заметим, с начала июля власти Северной Кореи совершили более десятка информационных атак на Японию, обвинив Токио в разжигании неомилитаристского безумия и целенаправленной подготовке к захватнической войне. В то же время, аналитики отмечают, что сближение России и КНДР провоцирует новый военный конфликт в Азии.

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