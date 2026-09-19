Двухлетний мальчик рассказывал о «прошлой жизни»: поездка на остров принесла жуткие совпадения

Остров Барра. Фото: Kloniwotski/CC BY-SA 4.0

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Необычные рассказы двухлетнего Кэмерона Маколея из Великобритании поначалу казались его матери обычной детской выдумкой. Однако со временем мальчик стал называть конкретные места и детали жизни на шотландском острове Барра, где его семья никогда раньше не бывала. История Кэмерона легла в основу документального фильма 2006 года «Мальчик, который жил раньше».

Об этом сообщило издание Unilad.

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Мальчик, родившийся в 2000 году и живший с семьёй в Глазго, регулярно называл Барру своим «домом». Он рассказывал о белом доме у моря, родителях, трёх братьях и сестрах, собаке и пляже, на котором приземлялись самолёты.

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Особенно обеспокоило семью то, что Кэмерон начал просить отвезти его на остров и говорил о «маме из Барри». Также он называл мужчину по имени Шейн Робертсон своим отцом из якобы прошлой жизни.

Его мать Норма не могла понять, откуда ребенок узнал такие подробности. В конце концов она обратилась к детскому психиатру Джиму Такеру из Медицинской школы Университета Вирджинии.

Вместе со специалистом семья отправилась на Барру, чтобы проверить слова мальчика. Уже по прибытии выяснилось, что самолеты там действительно садятся прямо на пляж.

Поиски также привели семью к белому дому недалеко от побережья. По данным местного историка, в 1960–1970-х годах там жила семья с фамилией Робертсон.

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Некоторые из описанных Кэмероном деталей совпали с местностью, однако подтвердить всю его историю не удалось. В частности, один из членов семьи Робертсонов не помнил человека по имени Шейн.

Сам Джим Такер заявил: «Возможно, у него были какие-то воспоминания и эмоции, которые каким-то образом существовали на этом острове раньше, в другой жизни, а затем каким-то образом перенеслись в него».

Что известно об острове Барра

Барра — остров, входящий в состав Внешних Гебридских островов на западе Шотландии. Он является вторым самым южным обитаемым островом архипелага после соседнего Ватерсея, с которым соединён дамбой.

По данным 2022 года, на Барри проживало 1209 человек. На острове распространены английский и шотландский гэльский языки.

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Барра также известна своим необычным аэропортом: регулярные пассажирские рейсы здесь приземляются прямо на песчаный пляж, который во время отлива служит взлетно-посадочной полосой.

Напомним, ранее 33-летняя американка Брианна Лафферти рассказала о пережитой клинической смерти. По её словам, она была мертва около восьми минут, а после возвращения к жизни заявила, что этот опыт навсегда изменил её отношение к смерти и самой жизни.

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