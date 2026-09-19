Какое лекарство срочно нужно купить: правда о дефиците и скачке цен после ударов РФ

Аптека

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Россияне на этой неделе снова били по складам медикаментов в Украине. Это уже сказалось на розничной торговле. В аптеках исчезли отдельные препараты. Повторное производство, контроль их качества, ввоз в страну и доставка требуют дополнительного времени.

Могут ли проблемы с отдельными лекарствами перерасти в глобальный дефицит медикаментов — корреспондентка ТСН Ирина Маркевич собирала мнения экспертов.

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Так, на этой неделе пылал состав одного из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств в Одессе. Это, по меньшей мере, четвертый крупный состав фармацевтической логистики в Украине, который уничтожила Россия только за сентябрь. Крупнейшим был центр хранения в Киевской области площадью 45 тысяч квадратных метров, где накапливались лекарства иностранных медицинских гигантов и гуманитарные грузы. Ущерб оценивается в миллиарды гривен.

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Какое именно лекарство было уничтожено — этой информации в публичной плоскости нет. Но эти атаки сразу повлияли на розничную торговлю.

Пока самая большая проблема с гормональными препаратами для щитовидной железы. По информации ТСН, трехмесячный запас одного из препаратов хранился именно на складах в Одессе.

Атаки РФ по составам

Алина — всю жизнь на заместительной терапии. Ее диагноз — аутоиммунный тиреоидит. Это когда организм атакует клетки щитовидной железы — они разрушаются и не производят нужные гормоны. Следовательно, нужно принимать искусственные.

«Мы зависимы от этой крошечной пилюли. Мы не можем без них, мы не можем сказать, ну нет гречки — мы можем на рис перейти, мы не можем перейти», — объясняет она.

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Таблетки у нее уже закончились. Алина обошла все ближайшие аптеки и повсюду один и тот же ответ.

Если она не принимает свой препарат несколько дней — Алина не может встать с постели. Чтобы продержаться несколько дней, она нашла дома остатки препарата в других дозировках и сама измеряла необходимую дозу гормона, что тоже рискованно.

Одну пачку препарата ее мама обнаружила в Харькове.

«Она сразу выкупила и сразу мне отправила», — говорит женщина.

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Аптечная ассоциация заявила, что мониторит обеспечение аптек препаратами. Коммунальное предприятие «Фармация» сообщило о том, что в их сети сейчас наблюдается уменьшение импортных лекарств из-за нарушения цепей логистики. В Европейской фармацевтической ассоциации считают возможный точечный дефицит на отдельные препараты.

Глава экспертного центра министерства здравоохранения Эдем Адаманов накануне в эфире ТСН подчеркивал, что глобальной нехватки препаратов в Украине не будет:

«Мы очень близко находимся у европейской границы, мы сможем перестроиться из колес, у нас есть опыт мобильных аптек, у нас есть опыт „Укрпочты“ — у нас это отработано».

Импортеры и производители уже сейчас перестраивают логистику и рассредоточивают хранение препаратов на более мелких складах. Крупные иностранные компании могут хранить запасы на складах на территории Европейского союза и поставлять в Украину небольшими партиями. Однако потери из-за атак россиян, дополнительные расходы на хранение и довоз медикаментов в конечном счете отразится на их цене.

«Все происходящее всегда ложится на карман потребителя. Оно точно подорожает, но на сколько процентов — не буду говорить, потому что здесь нет ничего общего», — говорит председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида.

Похожую, но более сложную ситуацию с лекарствами, рынок медикаментов уже переживал в начале полномасштабного вторжения. Тогда также были разбиты склады и полностью разорваны цепи логистики, но стабилизировать ситуацию помогли несколько шагов со стороны государства.

В 2022 году правительство разрешило ввозить препараты с иностранной маркировкой, в них только вкладывалась украинская инструкция. Также растаможка чрезвычайно важных препаратов значительно ускорилась. А также это лекарство, которое имели сертификаты в ЕС, США и Японии, у нас в Украине регистрировали по упрощенной системе. На эти шаги рынок сразу отреагировал и дефицит в начале полномасштабного вторжения стал значительно меньше.

В настоящее время в условиях уничтожения фармацевтических составов эксперты снова призывают власть к этим шагам.

«Самое важное — это упростить и облегчить привоз лекарств. Неважно на какие языки, на польский, венгерский, английский. В экстренном порядке нужно это прямо немедленно упростить, хотя бы сказать, что мы это делаем», — рассказывает президент всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Все участники рынка считают, что скупать лекарства впрок, которые вам сейчас не нужны вроде обезболивания, или от простуды нет смысла — они никуда не исчезнут. Однако людям с хроническими заболеваниями советуют иметь трехмесячный запас медикаментов, которые они употребляют по назначению врачей ежедневно.

«В независимости от того, происходили ли сейчас атаки, будут ли происходить в дальнейшем, но запас на три месяца должен быть. Поэтому главное без паники, но запас для людей с хроническими заболеваниями на 2-3 месяца обязательно должен быть», — говорит Виктор Сердюк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КАКИЕ ЛЕКАРСТВА СРОЧНО НУЖНО КУПИТЬ: правда о дефиците и скачке цен после ударов РФ

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