Форвард "Баварии" побил бомбардирский рекорд Бундеслиги, который держался почти 50 лет

Гарри Кейн / © Associated Press

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Форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн установил новый бомбардирский рекорд немецкой Бундеслиги.

33-летний англичанин быстрее всех в истории забил 100 голов в Бундеслиге. Для этого ему понадобилось 98 матчей.

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Рекордный 100-й гол в чемпионате Германии он забил 18 сентября в домашнем поединке 4-го тура Бундеслиги сезона-2026/27 против "Униона", реализовав пенальти на 39-й минуте и сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

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На старте второго тайма Кейн оформил дубль, замкнув головой подачу Майкла Олисе. Таким образом, на его счету уже 101 мяч в Бундеслиге. Матч завершился победой "Баварии" со счетом 7:0.

Кейн превзошел достижение, которое держалось почти полвека. Предыдущий рекорд был установлен Дитером Мюллером из "Кельна" в 1977 году — он забил 100 голов в Бундеслиге за 129 матчей.

Кто быстрее всех забил 100 голов в Бундеслиге: топ-5

1. Гарри Кейн ("Бавария") — 98 матчей, сентябрь 2026 года

2. Дитер Мюллер ("Кельн") — 129 матчей, сентябрь 1977 года

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3. Герд Мюллер ("Бавария") — 136 матчей, октябрь 1969 года

4. Лотар Эммерих ("Боруссия" Дортмунд) — 140 матчей, февраль 1968 года

5. Уве Зелер ("Гамбург") — 157 матчей, май 1969 года

Обзор матча

Кейн выступает за "Баварию" с лета 2023 года, когда перешел из английского "Тоттенхэма". В своем дебютном сезоне в Бундеслиге он забил 36 голов — это рекорд по количеству голов в первом сезоне в чемпионате. Этим результатом англичанин превзошел предыдущий 60-летний рекорд Уве Зелера, который в своем первом сезоне Бундеслиги (1963/64) забил 30 мячей за "Гамбург".

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Всего Кейн уже провел за "Баварию" 154 матча во всех турнирах, забил 152 гола и отдал 34 ассиста.

Гарри является двукратным обладателем "Золотой бутсы" как лучший бомбардир сезона в европейских национальных чемпионатах (2023/24, 2025/26).

В составе мюнхенского клуба Кейн по два раза становился победителем Бундеслиги (2024/25, 2025/26) и выигрывал Суперкубок Германии (2025, 2026), а также завоевал один Кубок Германии (2025/26).

Сейчас "Баварии" занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея 10 очков после четырех туров. Следующий матч подопечные Венсана Компани проведут после международной паузы — 10 октября против "Аугсбурга".

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