Форвард "Баварії" побив бомбардирський рекорд Бундесліги, який тримався майже 50 років

Гаррі Кейн / © Associated Press

Реклама

Форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн установив новий бомбардирський рекорд німецької Бундесліги.

33-річний англієць найшвидше в історії забив 100 голів у Бундеслізі. Для цього йому знадобилося 98 матчів.

Реклама

Рекордний 100-й гол у чемпіонаті Німеччини він забив 18 вересня у домашньому поєдинку 4-го туру Бундесліги сезону-2026/27 проти "Уніона", реалізувавши пенальті на 39-й хвилині та зробивши рахунок 2:0 на користь своєї команди.

Реклама

На старті другого тайму Кейн оформив дубль, замкнувши головою подачу Майкла Олісе. Таким чином, на його рахунку вже 101 м'яч у Бундеслізі. Матч завершився перемогою "Баварії" з рахунком 7:0.

Кейн перевершив досягнення, яке трималося майже пів століття. Попередній рекорд був встановлений Дітером Мюллером із "Кельна" 1977 року — він забив 100 голів у Бундеслізі за 129 матчів.

Хто найшвидше забив 100 голів у Бундеслізі: топ-5

1. Гаррі Кейн ("Баварія") — 98 матчів, вересень 2026 року

2. Дітер Мюллер ("Кельн") — 129 матчів, вересень 1977 року

Реклама

3. Герд Мюллер ("Баварія") — 136 матчів, жовтень 1969 року

4. Лотар Еммеріх ("Боруссія" Дортмунд) — 140 матчів, лютий 1968 року

5. Уве Зелер ("Гамбург") — 157 матчів, травень 1969 року

Огляд матчу

Кейн виступає за "Баварію" від літа 2023 року, коли перейшов з англійського "Тоттенгема". У своєму дебютному сезоні в Бундеслізі він забив 36 голів — це рекорд за кількістю голів у першому сезоні в чемпіонаті. Цим результатом англієць перевершив попередній 60-річний рекорд Уве Зелера, який у своєму першому сезоні Бундесліги (1963/64) забив 30 м’ячів за "Гамбург".

Реклама

Загалом Кейн уже провів за "Баварію" 154 матчі у всіх турнірах, забив 152 голи та віддав 34 асисти.

Гаррі є дворазовим володарем "Золотої бутси" як найкращий бомбардир сезону в європейських національних чемпіонатах (2023/24, 2025/26).

У складі мюнхенського клубу Кейн по два рази ставав переможцем Бундесліги (2024/25, 2025/26) та вигравав Суперкубок Німеччини (2025, 2026), а також здобув один Кубок Німеччини (2025/26).

Наразі "Баварія" посідає перше місце в турнірній таблиці Бундесліги, маючи 10 очок після чотирьох турів. Наступний матч підопічні Венсана Компані проведуть після міжнародної паузи — 10 жовтня проти "Аугсбурга".

Раніше повідомлялося, що помер легенда світового футболу та чемпіон Європи.

Новини партнерів

Новини партнерів