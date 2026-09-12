Яке свято 19 вересня 2026 року / © ТСН

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19 вересня 2026 року — субота. 1668-й день війни в Україні.

Яке свято 19 вересня

19 вересня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Трофима, Савватія і Доримедонта / © pexels.com

19 вересня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Трофима, Савватія і Доримедонта. За церковним переказом, Трофим і Савватій відкрито сповідували християнство та відмовилися поклонятися язичницьким богам. За це їх піддали жорстоким тортурам і стратили. Доримедонт, побачивши їхню мужність і незламність, також сповідував Христа. За це його ув’язнили, катували та вбили.

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19 вересня в Україні святкують День хірурга / © pexels.com

19 вересня в Україні святкують День хірурга. Припадає на третю суботу вересня. Це професійний день лікарів-хірургів, які щодня виконують складні операції, рятують життя та допомагають пацієнтам відновити здоров’я. Професія хірурга вимагає глибоких знань, великої точності, витримки, рішучості та відповідальності. Особливо важливою є робота українських хірургів під час війни: вони лікують тяжкі поранення військових і цивільних, працюють у складних умовах та допомагають повертати людей до повноцінного життя.

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19 вересня День винахідника і раціоналізатора України / © pexels.com

Також 19 вересня День винахідника і раціоналізатора України. Святкують в третю суботу вересня. Цей день започаткований для вшанування винахідників, конструкторів, інженерів, науковців та раціоналізаторів, чиї ідеї сприяють розвитку промисловості, науки, медицини, техніки та інших сфер.

19 вересня День фармацевтичного працівника в Україні / © pexels.com

А ще 19 вересня День фармацевтичного працівника в Україні. Припадає на третю суботу вересня. Цей день є нагодою подякувати фармацевтичним працівникам за професіоналізм, уважність, відповідальність і допомогу пацієнтам. Їхня робота охоплює не лише відпуск ліків, а й консультування людей, контроль якості препаратів, їхнє виробництво, дослідження та забезпечення доступності медикаментів.

19 вересня святкують День народження смайла / © pexels.com

19 вересня святкують День народження смайла. Саме 19 вересня 1982 року американський професор інформатики Скотт Фалман запропонував використовувати послідовність: -) для позначення жартівливих повідомлень в онлайн-листуванні. Цю дату часто вважають днем народження цифрового смайлика.

19 вересня Всесвітній день прибирання / © pexels.com

Також 19 вересня Всесвітній день прибирання. Головна мета свята — зменшити кількість сміття, очистити природні території, парки, вулиці та водойми, а також сформувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища. До акцій можуть долучатися волонтери, школярі, громадські організації, підприємства та просто небайдужі люди.

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19 вересня Міжнародний день червоної панди / © pexels.com

А ще 19 вересня Міжнародний день червоної панди. Припадає на третю суботу вересня. Червона панда — невеликий ссавець із рудим хутром, довгим пухнастим хвостом і характерною «маскою» на мордочці. Вона мешкає переважно у гірських лісах Гімалаїв та південно-західного Китаю. Незважаючи на назву, червона панда не є близькою родичкою великої панди.

19 вересня святкують День свободи програмного забезпечення / © pexels.com

19 вересня святкують День свободи програмного забезпечення. Припадає на третю суботу вересня. Цього дня у різних країнах проводять лекції, майстер-класи, презентації та зустрічі розробників і користувачів. Учасники знайомляться з Linux, відкритими офісними пакетами, графічними редакторами, браузерами та іншими проєктами з відкритим кодом.

19 вересня День відповідального собаківництва / © pexels.com

Також 19 вересня День відповідального собаківництва. Святкують в третю суботу вересня. Відповідальне собаківництво передбачає не лише любов до чотирилапого друга, а й забезпечення його повноцінним харчуванням, ветеринарною допомогою, щепленнями, фізичною активністю та належними умовами утримання. Важливими є також соціалізація й навчання собаки, щоб він безпечно поводився серед людей та інших тварин.

19 вересня День донора кісткового мозку / © pexels.com

А ще 19 вересня День донора кісткового мозку. Припадає на третю суботу вересня. Трансплантація кісткового мозку, точніше — кровотворних стовбурових клітин, може бути необхідною людям із тяжкими захворюваннями крові та деякими онкологічними хворобами. Донорські клітини можуть допомогти відновити кровотворення та дати пацієнтові шанс на одужання.

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19 вересня святкують Всесвітній день соку / © pexels.com

19 вересня святкують Всесвітній день соку. У цей день можна дізнатися більше про натуральні соки, способи їхнього приготування та відмінності між свіжовичавленими, відновленими й соковмісними напоями.

19 вересня День Бетмена / © pexels.com

Також 19 вересня День Бетмена. Дату свята започаткували 2014 року, коли виповнилося 75 років від першої появи Бетмена в коміксах. Спочатку День Бетмена святкували 26 липня, але згодом дату перенесли на третю суботу вересня.

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