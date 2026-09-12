Какой праздник 19 сентября 2026 года / © ТСН

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19 сентября 2026 года — суббота. 1668-й день войны в Украине.

Какой праздник 19 сентября

19 сентября верующие празднуют День памяти святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта / © pexels.com

19 сентября верующие празднуют День памяти святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. По церковному преданию Трофим и Савватий открыто исповедовали христианство и отказались поклоняться языческим богам. За это их подвергли жестоким пыткам и казнили. Доримедонт, увидев их мужество и несокрушимость, также исповедовал Христа. За это его заключили в тюрьму, пытали и убили.

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19 сентября в Украине празднуют День хирурга / © pexels.com

19 сентября в Украине празднуют День хирурга. Выпадает на третью субботу сентября. Это профессиональный день врачей-хирургов, которые ежедневно выполняют сложные операции, спасают жизнь и помогают пациентам восстановить здоровье. Профессия хирурга требует глубоких знаний, большой точности, выдержки, решительности и ответственности. Особенно важна работа украинских хирургов во время войны: они лечат тяжелые ранения военных и гражданских, работают в сложных условиях и помогают возвращать людей к полноценной жизни.

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19 сентября День изобретателя и рационализатора Украины / © pexels.com

Также 19 сентября День изобретателя и рационализатора Украины. Празднуют в третью субботу сентября. Этот день отмечен чествованием изобретателей, конструкторов, инженеров, ученых и рационализаторов, чьи идеи способствуют развитию промышленности, науки, медицины, техники и других сфер.

19 сентября День фармацевтического работника в Украине / © pexels.com

А еще 19 сентября День фармацевтического работника в Украине. Выпадает на третью субботу сентября. Этот день является возможностью поблагодарить фармацевтических работников за профессионализм, внимательность, ответственность и помощь пациентам. Их работа охватывает не только отпуск лекарств, но и консультирование людей, контроль качества препаратов, их производство, исследование и доступность медикаментов.

19 сентября празднуют День рождения смайла / © pexels.com

19 сентября празднуют День рождения смайла. Именно 19 сентября 1982 года американский профессор информатики Скотт Фалман предложил использовать последовательность: — для обозначения шутливых сообщений в онлайн-переписке. Эту дату часто считают днем рождения цифрового смайлика.

19 сентября Всемирный день уборки / © pexels.com

Также 19 сентября Всемирный день уборки. Главная цель праздника — уменьшить количество мусора, очистить природные территории, парки, улицы и водоемы, а также сформировать ответственное отношение к окружающей среде. К акциям могут приобщаться волонтеры, школьники, общественные организации, предприятия и просто неравнодушные люди.

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19 сентября Международный день красной панды / © pexels.com

А еще 19 сентября Международный день красной панды. Выпадает на третью субботу сентября. Красная панда — небольшое млекопитающее с рыжим мехом, длинным пушистым хвостом и характерной «маской» на мордашке. Она обитает преимущественно в горных лесах Гималаев и юго-западного Китая. Несмотря на название, красная панда не близкая родственница большой панды.

19 сентября празднуют День свободы программного обеспечения / © pexels.com

19 сентября празднуют День свободы программного обеспечения. Выпадает на третью субботу сентября. В этот день в разных странах проводятся лекции, мастер-классы, презентации и встречи разработчиков и пользователей. Участники знакомятся с Linux, открытыми офисными пакетами, графическими редакторами, браузерами и другими объектами с открытым кодом.

19 сентября День ответственного собаководства / © pexels.com

Также 19 сентября День ответственного собаководства. Празднуют в третью субботу сентября. Ответственное собаководство предполагает не только любовь к четырехлапому другу, но и обеспечение его полноценным питанием, ветеринарной помощью, прививками, физической активностью и соответствующими условиями содержания. Важны также социализация и обучение собаки, чтобы она безопасно вела себя среди людей и других животных.

19 сентября День донора костного мозга / © pexels.com

А еще 19 сентября День донора костного мозга. Выпадает на третью субботу сентября. Трансплантация костного мозга, точнее кроветворных стволовых клеток, может быть необходимой людям с тяжелыми заболеваниями крови и некоторыми онкологическими болезнями. Донорские клетки могут помочь восстановить кроветворение и дать пациенту шанс выздоровления.

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19 сентября празднуют Всемирный день сока / © pexels.com

19 сентября празднуют Всемирный день сока. В этот день можно узнать больше о натуральных соках, способах их приготовления и различиях между свежевыжатыми, восстановленными и сокосодержащими напитками.

19 сентября День Бэтмена / © pexels.com

Также 19 сентября День Бэтмена. Дату праздника положили начало 2014 году, когда исполнилось 75 лет от первого появления Бэтмена в комиксах. Сначала День Бэтмена праздновали 26 июля, но затем дату перенесли на третью субботу сентября.

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