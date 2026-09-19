Продавать или покупать валюту: эксперт дал совет на октябрь

Курс валют / © Associated Press

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В октябре, возможно, придется принимать решение о постепенном выходе из гривневых инвестиционных инструментов.

Об этом говорится в прогнозах экспертов по ситуации на валютном рынке для ТСН.ua.

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Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что «камнем преткновения» сейчас деятельность Верховной Рады. По его словам, парламентариям для разблокирования зарубежной финансовой помощи необходимо быстро принять 26 законов.

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«Из-за провала предварительных голосований под угрозой недополучения находится 29,5 млрд долларов. Принятие этих документов критически важно для финансирования военных и социальных расходов до конца 2026 года. Самые безотлагательные законы касаются борьбы с коррупцией: реформа Высшего антикоррупционного суда, работа Высшей квалификационной комиссии судей, деятельность Нацкомиссии по ценным бумагам, а также реформирование „Укрзализныци“, усиление проверок для ФЛП. Иначе нас ждет печатание денег и быстрое обесценивание гривны», — подчеркнул Олег Пендзин.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин предпочитает запасаться валютой.

Ситуация вырисовывается настолько сложная, что покупку валюты нужно рассматривать не столько как заработок, а как страховку от обесценивания сбережений. Очевидно, что продавать доллары и евро не стоит, ведь курс пока не растет», — говорит эксперт.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский называет преждевременным выход из гривневых инвестиционных инструментов. Но советует иметь под рукой неприкосновенный запас средств, которые могут быть задействованы при необходимости.

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«Это наличная гривна и валюта (в пропорции 50/50) на сумму не менее трех месяцев базовых затрат семьи. Деньги должны быть мгновенно доступны в случае чрезвычайной ситуации. Все сверх этой суммы выгоднее всего держать в облигациях внутреннего государственного займа», — советует Андрей Забловский.

Как видим, в советах экспертов появляются тревожные нотки. Резюме: обвала гривны они не ожидают, а до конца месяца прогнозируют стабильность курса. Однако предостерегают: это затишье перед бурей.

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