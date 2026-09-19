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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Утром РФ атаковала одну из областей на западе страны: что известно

В результате российской атаки произошел пожар на одном из предприятий области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Работа ПВО.

Работа ПВО. / © Associated Press

Утром 19 сентября армия Российской Федерации атаковала беспилотниками Хмельницкую область. В небе над регионом работали силы ПВО. Впрочем, есть последствия.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий в Хмельницком районе", - подчеркнул чиновник.

По его словам, спасатели уже ликвидировали возникший на предприятии пожар. Пока информация о погибших и травмированных не поступала.

Тревога в Хмельницкой области

Сегодня утром в Хмельницком и Шепетовском районах воздушная тревога желтого уровня продолжалась с 05:57 до 06:21.

Воздушные силы предупреждали о реактивном БпЛА в направлении города Староконстантинов.

Напомним, вчера вечером в Тернополе раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о российском БпЛА на двигавшийся с востока областной центр. Мониторинговые каналы уточнили, что это была Герань.

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