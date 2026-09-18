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В большом областном центре на западе Украины раздался взрыв: что известно
Перед взрывом Воздушные силы предупреждали о российском БПЛА на Тернополь с востока.
Вечером пятницы, 18 сентября, в Тернополе был слышен взрыв.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
По состоянию на 20.37 в городе отменили воздушную тревогу. Сирены об опасности звучали в Тернопольском районе в 20:02. Через 17 мин дали отбой тревоги.
Перед взрывом Воздушные силы предупреждали о российском БПЛА на Тернополь с востока.
Мониторинговые каналы уточнили, что якобы это была реактивная «Герань», которая двигалась в направлении Тернопольщины.
Пока официально власти не комментировали взрывы в городе.
Атака РФ по Украине — последние новости
Напомним, вечером 18 сентября в Киеве раздались взрывы. Власти и военные сообщили о баллистической атаке на столицу. Мэр города Кличко добавил, что по целям работают силы ПВО.
Также 18 сентября Россия атаковала людное место в центре Одессы. оккупанты нанесли удар по административному зданию. Из-за российской атаки, по последним данным, пострадали 10 человек, среди которых — 2 спасателя.