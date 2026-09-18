Уиткоффа хотят отстранить от переговоров: чем он не устроил Киев и Москву

Стив Виткофф / © Associated Press

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Украина и Россия хотят отстранить посланника Трампа Стива Уиткоффа от мирных переговоров, поскольку обе стороны разочарованы его подходом.

Об этом сообщают издания The Independent и Kyiv Independent.

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Недовольство посланником Трампа: почему хотят отстранить Стива Уиткоффа

По данным Kyiv Independent, Стив Уиткофф, который с марта 2025 года является основным каналом связи между администрацией Дональда Трампа и Кремлем, «разочаровал» как Киев, так и Москву во время мирных переговоров при посредничестве США. За кулисами чиновники в обеих странах работают над его отстранением.

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Украинская сторона отмечает, что не видит значительной готовности США усиливать давление на Россию. Со своей стороны, Кремль все чаще обвиняет американского посланника в «дипломатических» провалах и неспособности заставить Украину отказаться от своих территорий.

Недовольство обострилось после того, как Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для проведения очередного раунда переговоров с лидерами стран.

«Они постоянно говорят нам, что "вы должны положить конец этой войне". Как будто мы, черт возьми, не хотим ее заканчивать», — подчеркнул один из украинских чиновников, который участвует в мирных переговорах и пожелал остаться анонимным.

Переговоры Украины с РФ — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным в США.

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В Кремле отреагировали на это заявление. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский на самом деле хочет встретиться с российским диктатором, то якобы может приехать в Москву.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о важной договоренности между Украиной и Россией относительно прекращения ударов по энергетическим объектам обеих стран. Киев готов к взаимному мораторию. Впрочем, Москва молчит.

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