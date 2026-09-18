Самолет экстренно развернули над океаном: что стало причиной аварийного приземления

Павербанк загорелся в салоне самолета во время рейса / © Фото из открытых источников

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Самолет Boeing 777 авиакомпании KLM, следовавший из Амстердама в Кюрасао, был вынужден вернуться в аэропорт Схипгол после того, как на борту загорелся павербанк. Экипаж смог потушить огонь, однако из-за инцидента пилот принял решение развернуть самолет, когда тот уже находился над Атлантическим океаном.

Об этом сообщает NOS.

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Самолет вернулся после нескольких часов полета

Самолет вылетел из Схипгола в четверг во второй половине дня и уже несколько часов находился в воздухе, когда в салоне загорелся павербанк. Члены экипажа оперативно погасили возгорание, после чего было принято решение вернуться в Амстердам.

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В результате инцидента пассажиров должны были пересадить на другой рейс в Кюрасао. Из-за задержки не все путешественники могли продолжить путь в тот же день.

По данным нидерландских СМИ, павербанк мог принадлежать бывшему руководителю KLM Камиэлю Эурлингсу. Сама авиакомпания не подтвердила эту информацию, сославшись на соображения конфиденциальности.

Почему павербанки опасны в самолете

После инцидента в центре внимания снова оказались правила перевозки внешних аккумуляторов. KLM разрешает пассажирам брать с собой не более двух павербанков, однако их нельзя перевозить в багаже, сдаваемом в багажный отсек.

При полете павербанк также нельзя использовать или заряжать. Авиакомпания рекомендует держать его рядом с собой, а не класть на верхнюю багажную полку.

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Как объясняет NOS, вибрации во время полета могут повредить компоненты павербанка, особенно если устройство ранее падало или подвергалось сильным ударам. Это способно повысить риск перегрева, возгорания или взрыва.

Это не первый подобный случай

Похожий инцидент уже случался на другом самолете KLM. Год назад во время рейса из Сан-Паулу в Амстердам павербанк в рюкзаке начал перегреваться и задымился примерно за четыре часа до посадки.

Тогда экипаж также смог потушить устройство. По данным нидерландской инспекции, сообщения о перегреве павербанков или электронных сигарет на борту самолетов поступают один-два раза в месяц.

После нового инцидента KLM проводит расследование. По его результатам авиакомпания должна оценить, нужно ли дополнительно ужесточать правила использования павербанков во время полетов.

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Напомним, серьезный инцидент произошел на рейсе Delta, когда экипаж сообщил диспетчерам о возможной потере трудоспособности пилота. Из-за тяжелого состояния пилота самолет развернули в воздухе всего через 4 минуты после взлета.

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