Пассажира самолета, которого привязали скотчем к креслу, уволили с работы — что произошло на борту (фото)

Дебош на борту American Airlines Фото иллюстративный / © Associated Press

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Пассажир American Airlines, которого после агрессивного поведения на борту самолета пришлось зафиксировать на сидении с помощью клейкой ленты, идентифицировали. После инцидента мужчину также уволили с работы.

Об этом пишет unilad.

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Речь идет о 67-летнем Артуре Лейне Лундине, который 3 сентября находился на борту рейса American Airlines из Далласа в Ньюарк (штат Нью-Джерси). Во время полета мужчина, по словам очевидцев, начал вести себя агрессивно и использовать нецензурную лексику.

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Пассажира скотчем зафиксировали в кресле — самолет American Airlines экстренно сел Фото: unilad.

Пассажиры рассказали о стычке

Как утверждают очевидцы, ситуация на борту быстро обострилась. Бывший полицейский Хуан Мехиа заявил, что Лундин якобы укусил его. Другой пассажир, Ричард Оленик, также сказал, что мужчина пытался укусить его.

По словам пассажиров, Лундин также использовал расистские и гомофобные оскорбления после того, как, как утверждается, ударил двух человек.

Мехиа, Оленик и еще один пассажир помогли сдержать мужчину. Бортпроводники предоставили им пластиковую стяжку, а затем Лундина зафиксировали на его кресле клейкой лентой.

«Физически это точно снизило его возможность двигаться. Но проблему это не разрешило. Он все равно толкался, сопротивлялся и пытался встать», — рассказал Оленик.

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Он добавил, что пассажиры не знали, что именно стало причиной такого поведения мужчины, но назвал ситуацию «достаточно напряженной».

Самолет совершил вынужденную посадку

Из-за инцидента самолет сменил маршрут и приземлился в штате Мэриленд. После посадки Лундина задержала транспортная полиция штата и вывела его из самолета.

После этого рейс продолжил движение в планируемый пункт назначения — Ньюарка.

По данным TMZ, Лундина обвиняют в нападении второй ступени и нарушении общественного порядка. Мужчину уже уволили, а следующее судебное заседание назначено на 19 октября.

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Мужчину уволили с работы

После того, как стало известно об инциденте, компания Long Realty, где Лундин работал агентом по недвижимости, прекратила с ним сотрудничество.

В компании заявили, что узнали о выдвинутых против бывшего сотрудника уголовных обвинениях в связи с инцидентом на борту коммерческого самолета.

«Long Realty оперативно прекратила сотрудничество с этим лицом. Она больше не связана с Long Realty и не имеет права представлять компанию в любом качестве», — говорится в заявлении.

В компании также отметили, что описанное поведение противоречит стандартам профессионализма, добродетели, сострадания и уважения других людей, которых ожидают от своих представителей.

«Мы не терпим поведение, которое столь очевидно противоречит этим ожиданиям. Наши мнения с пассажирами, членами экипажа и другими людьми, затронутыми этим инцидентом», — заявили в Long Realty.

Что сказала American Airlines

В American Airlines подтвердили, что 3 сентября рейс №618 сменил маршрут из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.

«По прибытии в аэропорт правоохранители встретили самолет и помогли вывести пассажира, после чего рейс продолжил движение в пункт назначения», — сообщили в авиакомпании.

Там также подчеркнули, что безопасность пассажиров и работников является главным приоритетом, а насильственное поведение на борту недопустимо.

В то же время, приведенные обвинения в поведении Лундина являются утверждениями очевидцев и предметом уголовного производства. Окончательную оценку его действиям должен дать суд.

Напомним, в США также произошла смертельная авиакатастрофа. Грузовой самолет в аэропорту Майами выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с несколькими транспортными средствами.

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