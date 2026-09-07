Мобилизация без объявления: в ГУР рассказали, как Кремль может набрать новых военных

Мобилизация в России (иллюстративное фото) / © Getty Images

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Российское командование рассматривает возможность дополнительно мобилизовать около 600 тысяч человек в течение 2026-2027 годов. По оценке украинской разведки примерно половину этого количества могут привлечь уже в этом году.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко в интервью "Укринформ".

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«На сегодняшний день мы понимаем, что мобилизация может проводиться и без громкого публичного объявления – прежде всего в отдаленных регионах, чтобы не создавать дополнительного напряжения в крупных агломерациях, таких как Москва или Санкт-Петербург», — отметил Иващенко.

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В ГУР предполагают, что мобилизационные меры могут активизироваться после так называемых выборов в Государственную думу.

Сколько человек может мобилизовать Россия

По оценке разведки, российское командование рассматривает возможность привлечь около 300 тысяч человек в 2026 году и столько же в 2027-м.

«В общей сложности российское командование рассматривает возможность в течение 2026–2027 годов дополнительно мобилизовать около 600 тысяч человек – ориентировочно 300 тысяч в этом году и еще столько же в следующем», — сообщил начальник ГУР.

Иващенко пояснил, что без дополнительной мобилизации Россия способна преимущественно компенсировать потери и поддерживать численность своей группировки на украинском направлении.

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В то же время для выполнения дальнейших военных задач, в частности, планов по полной оккупации Донецкой и Луганской областей, Кремлю нужны дополнительные люди.

Начальник ГУР также прокомментировал недавние слова Владимира Путина о том, что дополнительную мобилизацию якобы не планируют.

Иващенко напомнил, что в 2021 году Путин также отрицал подготовку к полномасштабному вторжению в Украину. Поэтому, по его словам, разведка ориентируется не на публичные заявления российского руководства, а на информацию.

Напомним, замглавы Офиса президента Павел Палиса также заявлял, что Россия ежемесячно теряет на фронте больше военных, чем способна привлечь через контрактную систему. По его словам, возможность нового призыва Москва рассматривает с начала года, однако мобилизация сотен тысяч человек потребует значительных ресурсов для их обеспечения, экипировки и подготовки.

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