Сколько еще лет РФ сможет воевать против Украины: оценка Главного управления разведки

Руководитель ГУР Олег Иващенко / © Владимир Зеленский

Реклама

Российская Федерация имеет достаточный ресурсный потенциал для продолжения полномасштабной войны против Украины, по меньшей мере, в 2027-2028 годах. Несмотря на то, что экономика агрессора существенно ослабла по сравнению с 2022 годом, военная машина РФ продолжает функционировать.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.

Реклама

По словам главы военной разведки, ключевые уязвимости и проблемы современной российской экономики состоят в остром дефиците трудовых ресурсов, росте дефицита федерального бюджета, а также в ухудшении состояния банковской системы. Однако этих внутренних проблем пока недостаточно, чтобы полностью остановить агрессора.

Реклама

«В то же время, ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 год», — предостерег руководитель ГУР.

Иващенко подчеркнул, что для окончательного лишения России возможностей продолжать боевые действия необходима более тесная и эффективная координация с международными партнерами. В частности, существующие международные санкции должны работать без щелей.

Глава разведки подчеркнул, что украинская сторона четко отслеживает пути, по которым российский оборонно-промышленный комплекс получает электронную компонентную базу, станки и специальную химию. По его словам, агрессор массово использует компании-прокладки в третьих странах для ввоза критически важной продукции, которая затем используется для производства оружия против Украины.

Ранее мы писали о том, что война в Украине имеет почти точную конечную дату: ИИ ошеломил главным прогнозом.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров