Королева Камилла в стильном тренче и туфлях на каблуках приехала в Ливерпуль

Королева Камилла / © Getty Images

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Ее Величество посетила Спик-холл, где приняла участие в мероприятии в качестве покровительницы Национального фонда грамотности.

На снимках репортеров также видно, как королева приветствует юную поклонницу и встречается с представителем Национального фонда грамотности в Спик-холле.

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Королева Камилла / © Getty Images

Для этого выхода Камилла выбрала белое платье в принт кругами, дополнив образ черными замшевыми туфлями на каблуках и миниатюрным клатчем. Также сверху она набросила бежевый тренч. Из украшений на королеве были ее любимые серьги из жемчужин, а также золотая цепочка с пластинчатой подвеской на шее, где выгравированы инициалы ее пятерых внуков. Также Камилла сделала свою фирменную укладку и дневной макияж.

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Королева Камилла / © Getty Images

После визита в Ливерпуль королева вернулась в Шотландию, где вместе с королем Чарльзом посетила Игры Бремара, там мы ее увидели уже в совершенно другом образе.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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