ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

Королева Камилла в стильном тренче и туфлях на каблуках приехала в Ливерпуль

Королева Камилла в пятницу совершила визит в Ливерпуль.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Ее Величество посетила Спик-холл, где приняла участие в мероприятии в качестве покровительницы Национального фонда грамотности.

На снимках репортеров также видно, как королева приветствует юную поклонницу и встречается с представителем Национального фонда грамотности в Спик-холле.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Для этого выхода Камилла выбрала белое платье в принт кругами, дополнив образ черными замшевыми туфлями на каблуках и миниатюрным клатчем. Также сверху она набросила бежевый тренч. Из украшений на королеве были ее любимые серьги из жемчужин, а также золотая цепочка с пластинчатой подвеской на шее, где выгравированы инициалы ее пятерых внуков. Также Камилла сделала свою фирменную укладку и дневной макияж.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

После визита в Ливерпуль королева вернулась в Шотландию, где вместе с королем Чарльзом посетила Игры Бремара, там мы ее увидели уже в совершенно другом образе.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie