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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В платье-рубашке и бежевых туфлях: королева Камилла встретилась со школьниками

79-летняя королева Камилла посетила центр верховой езды и встретилась со школьниками в Лондоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла встретилась с учениками католической школы Корпус Кристи во время своего визита в конный клуб «Эбони» по случаю 30-летия этой молодежной благотворительной организации и общественного центра верховой езды в Лондоне.

Во время прогулки с лошадьми королева угостила их сладостями. Камилла является президентом школы с 2009 года.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева, одетая в белое платье с животным принтом от Фионы Клэр и обула бежевые туфли на каблуках, затем встретилась с учениками шестого класса начальной школы Корпус Кристи в Брикстон-Хилл, которые приняли участие в школьной программе центра, обучаясь верховой езде, уходу за лошадьми и уборке конюшен.

Королева Камилла, открывшая нынешний центр 25 лет назад, также встретилась с волонтерами, которые помогли создать новое общественное пространство под бывшей железнодорожной аркой в ​​центре и обучают других волонтеров работе с лошадьми и общественными группами.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

«Это такое прекрасное место, вы все, должно быть, получаете от него огромное удовольствие», — сказала она, общаясь с людьми на мероприятии.

В этот же день, напомним, королева выступила с речью по время мероприятия Ассоциации деятелей культуры 2026, где появилась в голубом платье с рюшами.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

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