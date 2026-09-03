Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отложить в сторону не важные дела

Подсолнухи

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Впрочем, от решения бытовых задач накануне выходных тоже не стоит отказываться — их удастся решить не только легко и быстро, но и максимально успешно.

Энергии будет достаточно для серьезных свершений, поэтому важно выбрать вопросы, требующие первостепенного выполнения, и отложить в сторону те, которые могут подождать — не стоит распылять свои силы на мелочи.

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Овен

Не стоит начинать новое дело, не завершив те, что были начаты ранее: сначала закройте все вопросы, которые в противном случае будет тянуть вас назад, и только потом, приступать к реализации своих планов.

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Телец

Прежде чем схватиться за все дела одновременно, необходимо вспомнить о знаменитой поговорке, рассказывающей о погоне за двумя зайцами и выбрать одно — приоритетное — направление, отказавшись от остальных.

Близнецы

Какими бы фантастическими ни казались окружающим ваши идеи, сегодня их по достоинству оценит и придирчивое начальство, коллеги, которые, к тому же, будут активно помогать вам воплощать их в жизнь. .

Рак

Какой бы ни была вина близкого человека, не стоит наказывать его молчанием: если вы на него обижены, обсудите сложившуюся ситуацию — скорее всего, выяснится, что вы сделали преувеличили значение поступка.

Лев

Не стоит оскорблять других людей, даже если речь идет всего лишь о шутке — возможно, у вас с ними разное понимание чувства юмора, и вместо того, чтобы посмеяться, они на вас обидятся причем, всерьез и надолго.

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Дева

Звезды призывают вас великодушно оставить за окружающими правило на собственное мнение, в противном случае поссориться вам удастся легко, а мириться придется долго и безрезультатно — не стоит до этого доводить.

Весы

Сегодня предстаивтелям вашего знака можно приобретать движимое и недвижимое имущество, начиная с бытовой техники и заканчивая жильем — квартирой или дачей, которые будут радовать вас долгие годы.

Скорпион

Не стоит высказывать свое — зачастую, спорное — мнение направо и налево: промолчав в сложной и конфликтной ситуации, вы сможете сохранить хорошие отношения с друзьями, родными и близкими людьми.

Стрелец

День, когда в одиночку не удастся добиться хоть сколько-нибудь серьезных результатов: достичь своих профессиональных целей смогут только те, у кого есть квалифицированная и, что очень важно, лояльная команда.

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Козерог

Добиться успеха в этот день смогут только те представители вашего знака, кто сумеет подойти к решению любой — даже исключительно технической — задачи с креативной точки зрения, которая, как правило, вам не свойственна.

Водолей

Прислушиваясь к мнению других людей, вы не только сохраните с ними доброжелательные отношения, но и узнаете много нового, что, вполне возможно, в ближайшее пригодиться вам как в жизни, так и в работе.

Рыбы

Стена непонимания, которая возникнет между вами и окружающими людьми, может помешать договоренностям — как профессиональным, так и личным, поэтому любые переговоры нужно перенести на другое время.

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