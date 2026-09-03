Меган Маркл поделилась новой фотографией своего маленького сына Арчи

Меган Маркл

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Герцогиня Сассекская опубликовала свой первый пост в Instagram после приезда в Великобританию. Это было трогательное посвящение ее подруге и наставнице Глории Стейнем, которая скончалась в возрасте 92 лет.

«Отмечаю жизнь и наследие моей подруги и наставницы Глории Стейнем, и я также благодарна за то, что в последние несколько недель и дней она знала, как сильно ее любили и уважали», - написала Меган.

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Меган Маркл и Глория Стейнем / © Instagram Меган Маркл

Среди опубликованных герцогиней фотографий была фотография в рамке, на которой Глория, принц Гарри и сын Меган, принц Арчи, запечатлены вместе в особняке Сассекских в Монтесито .

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На милой фотографии принц Арчи стоит в серых брюках и белой футболке, а на его лице закрывает белое сердце. Глория протягивает руку к очаровательному малышу, которому, вероятно, на тот момент было около двух лет. Фотография, вероятно, была сделана до рождения принцессы Лилибет.

Фото маленького принца Арчи / © Instagram Меган Маркл

Меган и Гарри вместе с детьми недавно покинули свою американскую резиденцию, чтобы начать новую жизнь в Великобритании, но их точное местонахождение остается неизвестным. Ходят слухи, что они поселятся в Котсуолдсе, чтобы обеспечить своим двоим детям, принцу Арчи и принцессе Лилибет, сельскую жизнь в максимально приватной обстановке.

Меган Маркл и Глория Стейнем / © Instagram Меган Маркл

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