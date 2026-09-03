СБУ подозревает заместителя командира РДК в покушении на российского оппозиционера: названная фамилия

Ахмед Закаев

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Служба безопасности Украины подозревает заместителя командира "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова в подготовке покушения на главу правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева.

Об этом "Суспільному" сообщили источники в правоохранительных органах.

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По их данным, Закаев приезжал в Украину 24 августа, в День Независимости. Именно во время этого визита, как утверждают источники, якобы и готовилось покушение на одного из лидеров российской оппозиции, о разоблачении которого ранее сообщала СБУ.

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Перед этим Служба безопасности заявила о разоблачении заместителя командира РДК, который, по версии следствия, должен был подготовить покушение на одного из представителей российского оппозиционного движения во время его пребывания в Украине.

В СБУ также утверждали, что Каплунов якобы получил от российских спецслужб задачу по ликвидации военнослужащих Сил обороны Украины. В подтверждение своей версии спецслужба опубликовала видео, на котором Каплунов говорит, что его «завербовала ФСБ».

Что известно о конфликте между СБУ и ГУР

История получила широкую огласку после стрельбы в Киеве на Березняках 2 сентября между сотрудниками СБУ и представителями ГУР Минобороны. В результате инцидента, по имеющимся данным, были ранены трое разведчиков.

В СБУ заявляли, что события произошли во время спецоперации по предотвращению покушения, которое якобы готовила ФСБ России. Подозреваемым по этому делу назвали Степана Каплунова, который одновременно является бойцом ГУР.

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В ГУР и сторона защиты Каплунова выложили другую версию событий. Они утверждали, что сотрудники СБУ незаконно задержали и удерживали военного, а представители разведки прибыли на место, чтобы добиться проведения законных процедур. После этого, по их словам, и произошла стрельба.

Командир спецподразделения ГУР «Тимур» также заявлял, что причиной конфликта стало, по его версии, похищение сотрудниками СБУ боевого командира одного из подразделений военной разведки.

После публичной огласки ситуации президент Владимир Зеленский уволил Олега Храмова с должности руководителя одного из департаментов СБУ.

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