Новые реактивные «Герани-5» уже сбивают возле Киева: Флеш назвал главную опасность

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Украинский ПВО второй день подряд сбивает в районе Киева реактивные «Герани-5», которые Россия запускает с расстояния около 400 километров.

Об этом сообщил украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов.

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По его словам, украинские средства противовоздушной обороны уже способны перехватывать такие цели.

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«С положительного – наши средства ПВО их сбивают», – отметил Бескрестнов.

В то же время он подчеркнул, что Россия уже производит и применяет «Герань-5» и, вероятно, продолжит использовать их в дальнейшем.

По оценке специалиста, реактивные перехватчики против таких целей будут малоэффективны. Бескрестнов также отметил, что россияне запускают "Герани-5" примерно с 400 километров от Киева.

Какую тактику придумали россияне

Ранее авиаэксперт Константин Криволап заявлял, что Россия изменила тактику воздушных атак на украинские города, в частности Киев. Вместо больших одновременных налетов российские войска все чаще запускают небольшие группы дронов с короткими интервалами.

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По его словам, такая тактика имеет несколько целей: истощать украинскую ПВО, заставлять людей часами находиться в условиях воздушной тревоги и создавать постоянное психологическое давление.

Криволап отмечал, что при нынешних темпах производства дронов Россия может запускать небольшие группы в течение длительного времени, фактически растягивая атаки на многие часы и нарушая нормальную работу городов.

Напомним, в ВСУ раскрыли новую тактику РФ с применением реактивных дронов. Россия применяет психологический террор по образцу второй мировой войны, запуская реактивные дроны небольшими группами для создания непрерывной воздушной тревоги и истощения населения.

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